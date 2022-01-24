İYİ Partili Aydın Adnan Sezgin'in acı günü
İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in vefat eden babası eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Mukadder Sezgin, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in babası Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan emekli Müsteşar Mukadder Sezgin, 21 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti. Mukadder Sezgin için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, oğlu Aydın Adnan Sezgin'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile yakınları katıldı. Mukadder Sezgin, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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