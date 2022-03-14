İYİ Partili Bahadır Erdem, Montrö tartışmalarını değerlendirdi

14 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında değeri bir kez daha anlaşılan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi.

"MİLLETİMİZ GÖRÜYOR"

Erdem, vatanseverlerin Montrö’nün önemini bildiklerini söyleyerek “Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkeye kazandırdıklarının, Cumhuriyetin kazanımlarının bu ülke için ne kadar önemli olduğunu bilenler zaten Montrö’nün kıymetinin farkında. Montrö’nün kıymetini bilmeyenler maalesef ki iktidar cenahı ve Cumhur İttifakı’nın siyasetçileri” diye konuştu.

Erdem, sadece Montrö’nün değil Lozan’ın da kıymetinin bilinmediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Montrö hakkında konuştular ve Türkiye’nin kurucu tapusu olan Lozan Antlaşması’nı da değersizleştirdiler. Bu cenah maalesef ki ikiyüzlü. Bugün Montrö’ye sarıldılar. ‘Hükümlerini uyguluyoruz’ diyorlar. Hiç utanmıyorlar. Çünkü her söylemleri sadece kendilerini iktidarda tutmak ve o koltuğu bırakmamak için. Ama milletimiz de bunu çok iyi görüyor.” Erdem, Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını kaydederek “Savaş çıktığı andan itibaren petrol, buğday fiyatlarındaki büyük artış vatandaşlara yansıdı. Nasıl Suriye savaşı AKP iktidarının basiretsiz yönetimiyle, Suriye’den sonra en fazla bizi olumsuz anlamda etkilediyse Rusya Ukrayna savaşı da Rusya’dan ve Ukrayna’dan sonra en fazla bizi etkileyecek” dedi.

"SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

Erdem, altı muhalefet partisi liderinin 28 Şubat’ta açıkladığı güçlendirilmiş parlementer sistem çalışmasına ilişkin de konuştu. Erdem, “İYİ Parti’nin 2021 yılında açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkelerinin tamamı altılı masada oluşturulan ilkelerde var. Metnimizde, Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine, İYİ Parti’nin bağlılığı da anlatılmıştı ayrıntısıyla. ‘Laiklik neden yok?’ deniliyor. Aksine vardı” ifadesini kullandı. Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda Meral Akşener’in başbakan olmak istediğini söyleyerek “Millet İttifakı’nın oluşmasında sayın Meral Akşener’in çok büyük bir emeği var. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi yapabilmek için öncelikle ittifak olarak seçimleri kazanmamız lazım, kazanacağız da. Genel başkanımız diyor ki: ‘Ben bu ülkeye hizmet etmek için iktidara talibim.’ Hizmet makamı da başbakanlıktır. Şu anda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde millete, Meclis’e hesap vermeyen bir tek adam, Sayın Cumhurbaşkanı var. Yanında da Cumhurbaşkanı’nın sözüyle gelip Cumhurbaşkanı’nın sözüyle giden, görevinden affedilen bakanlardan oluşan bir yönetim var” ifadelerini kullandı.

"AFRİKA SEVDALISI ÇIKTI"

İYİ Partili Bahadır Erdem, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi de eleştirdi. Erdem, yaklaşık bir hafta önce göreve başlayan Kirişci için “Yeni Tarım Bakanı da Afrika sevdalısı çıktı. Afrika’da, özellikle güneyinde çok verimli topraklar varmış. Türkiye oralarda tarım yapabilirmiş. Yahu bu AKP’nin elindeki tarım bakanları neden böyle değişik? Anadolu’nun onca bereketli toprağına, ovalarına ne oldu da Afrika?” ifadelerini kullandı.