ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sherman: 'Türkiye Montrö'yü uygun şekilde uygulayacaktır'

06 Mart 2022 Pazar, 09:24

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman, Habertürk'ten Sena Alkan'a konuştu. Türkiye'ye ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi adımına değindi.

Sherman, "Bizim Türkiye'ye inancımız tam. Montrö'yü uygun şekilde uygulayacaktır. Karar alma süreçlerinde Türkiye oldukça şeffaf davrandı. Hiç kimse Boğazlar'ın böylesi bir savaşın parçası haline geldiğini görmek istemez" ifadelerini kullandı.

Sherman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA ASKERİ MÜDAHALESİ

"Yaptırımlar Putin'in haksız, sebepsiz ve önceden tasarlanmış savaşını durdurmuyor. Caydırmaya yetmiyor gibi gözüküyor. Ancak bunun Putin üzerinde ağır bedeli olacaktır. Etrafındakiler için de bedeli ağır olacak. Rus halkı için de bedelleri ağır olacak. Ruble değer kaybetti, şirketlerin çekildiğini, gazetecilerin gittiğini görüyoruz. Hatta protesto edenler hapisle karşı karşıya kalıyor. Öyle gözüküyor ki, Putin kendi halkından korkuyor.

Putin Ukrayna'yı kontrol etmek istiyor. Mevcut hükümeti düşürüp, kontrol edebileceği isimleri başa geçirmek istiyor. Ukrayna direnişe devam ederse artık Putin Ukrayna'nın devlet statüsüne göz koymuş gözüküyor. Ukrayna tehdit olacak hiçbir şey yapmadı. Rusya büyük ekonomidir. Petrolü, gazı var. Hiçbir zaman Ukrayna, Rusya'ya tehdit oluşturmadı. Bütün olanlar, haksız, sebepsiz, önceden tasarlanmış vahşi kıyımdır"

"TÜRKİYE'YE DESTEK İÇİN MİNNETTARIZ"

"Türkiye inanılmaz bir NATO müttefiki olmuştur. İnsani tarafta da ciddi bir yardım sağlıyor Ukrayna halkına. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyor Ukrayna halkı için. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeleniskiy'le görüşüp destek ve yardımlarını sundu. Bu durumunu sonlandırabilmek için yoğun çalışıyor. Putin'le bir araya gelip gidişatı değiştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin sergilediği liderlik ve NATO müttefiklerine sunduğu yoğun destek için minnettarız."

"TEKNİK GÖRÜŞMELER F-16 ÜZERİNDE DEVAM EDİYOR"

"Bizim pozisyonumuz NATO üyesi olarak uzun solukludur.Ki Başkan Biden ulusa seslenişte bu konulara değinmişti. ABD'nin şu noktada Ukrayna'ya ABD askerlerini göndermek istememekte. Ancak bir NATO ülkesine saldırı gerçekleşirse o ülkenin her bir karışını korumak için elimizden geleni yaparız. Türkiye de NATO'nun parçası. S-400, F-16, F-35 konularına gelecek olursak benim anlayışım şu şekilde, teknik görüşmeler F-16 üzerinde devam ediyor. S-400'lerin biraz daha uzun vadeli konu olduğunu biliyoruz. Belki artık bu problemi çözmenin, farklı bir yolunu aramanın zamanı gelmiş olabilir. Bu noktada neler yapılabileceğine bakacağız. Her şey koşullara bağlı. Mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. Elbette sizin hukukunuz ve yasalarınız var bizim de öyle. Hiçbir şeyin imkansız olduğunu söylememiz lazım. Putin'in önceden tasarlanmış bu haksız ve hukuksuz savaşı bitirmesi lazım bir an önce."

MONTRÖ AÇIKLAMASI

"Bizim Türkiye'ye inancımız tam. Montrö'yü uygun şekilde uygulayacaktır. Karar alma süreçlerinde Türkiye oldukça şeffaf davrandı. Hiç kimse Boğazlar'ın böylesi bir savaşın parçası haline geldiğini görmek istemez. Bizim Türkiye'ye güvenimiz tam."