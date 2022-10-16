İYİ Partili Çıray'dan şehir hastaneleri çıkışı: Ne yapılsa boş!

16 Ekim 2022 Pazar, 15:28

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, birçok ilde açılan ve tartışmaları da beraberinde getiren şehir hastaneleri hakkında açıklamalarda bulundu. Şehir hastanelerinin ardından kent merkezlerindeki devlet hastanelerinin kapatılmasının yanlış olduğuna dikkat çeken Çıray, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in ‘teleferik’ önerisinin de 'boş' olduğunu söyledi.

Twitter’dan açıklama yapan İYİ Partili Çıray, “Şehir Hastaneleri ulaşılamaz ve yönetilemez" demiştim. İzmir'dekinin yeri o kadar kötü ki, Valimiz iyi niyetle çare arıyor; "Şehir Hastanesi'ne 'teleferik' formülü!" önerdi. Ne yapılsa boş. İyi Parti olarak kapatılanları açıp, tam teşekküllü az yataklı semt hastaneleri yapacağız. Bizim iktidarımızda Şehir Hastaneleri kapatılmayacak. Son basamak Eğitim ve Araştırma/Üniversite Hastaneleri olarak değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.

İZMİR VALİSİ NE DEMİŞTİ?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger katıldığı bir televizyon programında, “İkinci bir çevre yolu bizim sorunumuzu çözmez. Mevcut çevre yolu da olağan durumu karşılayamıyor. Teleferik konusunun olabilirliği var. Bazı izinler gerekiyor. Biz o konuda gerekli görüşmeleri yapacağız. Arkada Laka Köyü yolu var, o yoldan girişi verip tünelin üzerindeki kavşaktan çıkış üzerine planlama yapıyoruz” dedi.



