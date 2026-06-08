İYİ Partili Çömez: '1,5 milyon vatandaşın vizesi reddedildi'

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, vize ret oranlarının son yıllarda belirgin şekilde arttığını belirterek iktidar eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılında “3,5 yıl sonra vizesiz Avrupa seyahati başlayacak” açıklamasını anımsatan Çömez, aradan geçen sürede tam tersine Schengen vizesi ret oranlarının yükseldiğini söyledi. Çömez, iktidarın geçmişte “Avrupa’nın kapıları açıldı”, “pasaportu itibar gören ülke olduk” söylemlerini kullandığını belirterek, bugün gelinen noktada Türk vatandaşlarının vize almakta büyük zorluk yaşadığını ifade etti. Schengen vizesi ret oranlarına ilişkin verileri paylaşan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve geldiği 2018 yılında 879 bin 238 kişinin Schengen vizesine başvurduğunu, bunlardan 74 bininin reddedildiğini söyledi. Ret oranının o dönemde yüzde 8,5 olduğunu belirten Çömez, geçen yıl ise 1 milyon 200 bin başvuru yapıldığını ve 175 bin 200 kişinin ret aldığını, ret oranının yüzde 14,6’ya yükseldiğini kaydetti.

‘İTİBARI ZEDELENMİŞ TÜRKİYE TABLOSU’

Son 10 yıla ilişkin verileri değerlendiren Çömez, toplamda yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının Schengen vizesi başvurusunun reddedildiğini söyledi. “Bize sürekli Avrupa’nın Türkiye’yi kıskandığı anlatılıyor. Ancak aynı Avrupa, Türk vatandaşlarının vize başvurularını reddediyor” diyen Çömez, ret başvuruları nedeniyle vatandaşların ödediği ve geri alamadığı ücretlerin toplamının 27 milyar liraya ulaştığını öne sürdü. Çömez, “Bu parayla büyük bir şehir hastanesi yapılabilirdi. İtibardan tasarruf olmaz deniyor ama ortada pasaportunun itibarı zedelenmiş bir Türkiye tablosu var” ifadelerini kullandı.

‘VİZE İŞİ RANT KAPISINA DÖNÜŞTÜ’

Konuşmasında vize başvuru süreçlerini yürüten aracı şirketlere de tepki gösteren Çömez, sistemin ciddi usulsüzlükler içerdiğini belirtti. Vize randevularının bot yazılımlar aracılığıyla toplandığını ve daha sonra yüksek ücretlerle aracı şirketler tarafından yurttaşlara satıldığını söyleyen Çömez, “İhtiyaca göre 100 avrodan başlayıp 2 bin avroya kadar çıkan fiyatlarla randevu satılıyor. İnsanlar mağdur ediliyor” dedi. Vize hizmetleri kapsamında sunulan çeşitli işlemler için ek ücretler alındığını belirten Çömez, sistemin bir rant mekanizmasına dönüştüğünü ileri sürdü.

BÜYÜKELÇİLERE VE DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRI

Çömez, konuşmasının sonunda Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilikleri ile Dışişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Aracı kurumların denetlenmesi gerektiğini belirten Çömez, hem Türkiye’den Avrupa’ya yapılan vize başvurularında hem de yabancıların Türkiye’ye giriş süreçlerinde ciddi usulsüzlük iddialarının araştırılması gerektiğini söyledi. Çömez, “Vatandaşların mağduriyetine son verilmeli, vize süreçlerindeki iddialar hem Dışişleri Bakanlığı hem de ilgili diplomatik temsilcilikler tarafından incelenmelidir” dedi.