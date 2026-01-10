İYİ Partili Çömez’den Meclis ve dış politika uyarısı: ‘Parlamento saraydan gelen tekliflerin tasdik makamı değildir’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret etti. Ziyarette parlamento muhabirlerinin çalışma koşulları, basın özgürlüğü ve gazeteciliğin karşı karşıya olduğu sorunlar ele alındı.

‘SURİYE PARÇALANMANIN EŞİĞİNE SÜRÜKLENDİ’

Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Çömez, İYİ Parti’nin temel yaklaşımının Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu belirterek, gelinen noktada bu hedeften ciddi biçimde uzaklaşıldığını söyledi.

Çömez, “Suriye’nin güneyi İsrail tarafından işgal edildi, Golan Tepeleri işgal altında. Fırat’ın doğusunda PYD-YPG’nin hâkim olduğu bir alan var. Bugün Suriye fiilen bir işgal ve parçalanma süreci yaşıyor” dedi.

Bütün toplumsal kesimlerin can güvenliğinin sağlanması ve ülkede huzur ile istikrarın tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Çömez, 10 Mart Mutabakatı’na uyulmadığını hatırlatarak, “Başından beri uyardığımız her mesele birer birer gerçekleşiyor. Türkiye bundan sonra çok daha dikkatli olmalı ve politikalarını buna göre dizayn etmelidir” ifadelerini kullandı.

‘İRAN REJİMİ DERS ÇIKARMALI’

İran’daki gelişmelere de değinen Çömez, rejimin demokratik olmayan yapısının uzun yıllardır toplumda birikmiş bir itiraza yol açtığını söyledi. “Son olaylarda 50’den fazla ölüm olduğu söyleniyor. Buna rağmen halkın itirazları sürüyor” diyen Çömez, İran yönetiminin bu süreçten ders çıkarması gerektiğini vurguladı. ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan tutumuna da dikkat çeken Çömez, “Amerika’nın Venezuela ile başlayan hoyrat yaklaşımının İran için de benzer sonuçlar doğurması ihtimali var. Umarım bu noktaya gelinmez” dedi. Türkiye’nin rolünün bölgesel istikrarı sağlayacak rasyonel politikalar üretmek olduğunu belirtti.

‘SU KRİZİNDE SİYASİ İSTİSMAR DOĞRU DEĞİL’

Ankara’da yaşanan su kesintilerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Çömez, sorunun yalnızca yerel yönetimlere yüklenemeyeceğini söyledi. İklim krizine dikkat çeken Çömez, “Yağışların azalması ve sıcaklıkların artması yıllardır bilinen bir gerçek. Ortada ciddi bir vizyonsuzluk ve öngörüsüzlük var. Barajlar ve suyun taşınması konusunda altyapı yetersizliği söz konusu” diye konuştu.

İktidar ile yerel yönetimlerin ortak sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Çömez, “Siyasi istismar yaparak ‘su veremiyorsunuz’ demek yerine yıllardır ihmal edilen altyapı projeleri sorgulanmalıdır” dedi.

‘KENDİ YASALARINI SAVUNAMIYORLAR’

Meclis Genel Kurulu’nun bu hafta üç kez toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapanmasını ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in muhalefeti suçlayan açıklamalarını da değerlendiren Çömez, iktidara sert tepki gösterdi. “Cenazeleri varsa başımız sağ olsun ama her gün cenaze olmaz” diyen Çömez, yoklama istemenin içtüzükten doğan meşru bir hak olduğunu vurguladı. İktidarın kendi getirdiği yasa tekliflerini savunmak için bile Genel Kurul’a gelmediğini söyleyen Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Salı, çarşamba, perşembe günleri açıkça söyledik; gelmiyorsunuz. Trafik cezalarını yüzde 300-400 artırıyorsunuz, bu yasada ciddi eksikler var, gelin düzeltelim diyoruz. Yoklama isteyeceğimizi de önceden söylüyoruz. Kendi getirdiği yasayı savunmayan bir iktidarın şikâyet edecek hiçbir hakkı yok.”

Meclis’in işlevine ilişkin uyarılarını sürdüren Çömez, “Burası el kaldırıp indirme makinesi değildir. Saraydan gelen yasa tekliflerinin onaylandığı bir tasdik makamı da değildir” dedi.

“Parlamentonun çalışmasının sorumluluğu iktidardadır” diyen Çömez, sözlerini şu çağrıyla tamamladı: “Gelin vazifenizi yapın. Millet size bunun için maaş veriyor.”