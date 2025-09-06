İYİ Partili Çömez, Diyarbakır’da OSB’deki krizi gündeme taşıdı: ‘Son 3 ayda 73 fabrikadan 23’ü kapandı’

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yaptığı incelemelerde tekstil sektöründeki çöküşü gözler önüne serdi. Çömez, bölgedeki 73 fabrikadan 23’ünün yalnızca son 3 ayda kapandığını açıkladı. Artan maliyetler, enerji fiyatları ve ekonomik belirsizlik nedeniyle üretimin sürdürülemediğini vurgulayan Çömez, kalan 50 fabrikanın ise yüzde 30 kapasiteyle ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Çömez, “Son 3 yılda 300 bin işçi işini kaybetti. Diyarbakır’daki sanayi üretimi alarm veriyor. Bu tablo yalnızca kentin değil, Türkiye’nin üretim gücünün geleceği açısından da büyük bir tehlike işaretidir” dedi. Çömez, bölgedeki sanayicilerin ve emekçilerin desteklenmesi için acil önlem alınması çağrısında bulundu.

‘ÇÖKEN BİR SEKTÖR VE AĞLAYAN BİR SİSTEM’

Sahada araştırma yapan Çömez, “Diyarbakır’da korkunç bir tabloyla karşılaştık. Çöken bir sektör ve ağlayan bir sistemle karşı karşıyayız. Büyük bir iş gücü ve istihdam kaybı yaşanıyor. Çok sayıda yatırımcıyla görüştük, hepsi aynı şeyi söylüyor: Bu girdi maliyetleriyle mücadele etmek, rekabet etmek mümkün değil.Yılın ilk yarısında hazır giyim ve tekstilde 55 bin kişilik istihdam kaybı oldu. Sadece Batman’da 45 bin tekstil işçisinin 20 bini artık işsiz. Diyarbakır’da irili ufaklı 800 tekstil işletmesinin yüzde 70’i kapandı. Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’de 75 fabrikadan sadece yüzde 30’u ayakta kalabildi, onlar da yarı kapasite ile çalışıyor” dedi.

‘İŞİNİ KAYBEDENLER ARASINDA İNTİHAR EDENLER VAR’

“Tekstil sektörü çalışanlar için önemli bir nimetti” diyen Çömez, “Köylerden, ilçelerden servislerle işçi taşınıyor, lise veya üniversite mezunu olma şartı aranmadan binlerce kişiye iş olanağı sağlanıyordu. Ancak bugün gelinen noktada işçilerin işten çıkarılması zorunlu hale geldi. Sosyal ve kültürel olarak kendini geliştiren insanlar tekrar geriye itildi. İşçilerin çalışmasına rağmen borçlarını ödeyemediği, banka hacizleri ve icra tebligatları aldığı, maaşlarının dörtte birini bankalara ödediği ifade edildi. İşten çıkarıldıklarında bu durumun sosyal çöküntüyü derinleştireceği vurgulandı” ifadelerini kullandı.

Çömez, “Sadece son aylarda bölgede 4 bin kişi işten çıkarıldı. İşini kaybedenler arasında intihar edenler bile olduğu söyleniyor. Bunun yanı sıra, fabrikaların çatısına kurulan enerji üretim tesisleriyle ilgili de büyük bir sorun yaşanıyor. Avrupa’ya ihracat amacıyla temiz enerji üretim sistemleri kurulmuş, devletle on yıllık sözleşmeler yapılmıştı. Ancak 2023’te çıkarılan yasa değişikliğiyle bu işletmelerin ürettikleri fazla elektriği devlete satma hakkı iptal edildi. Yatırımcılar bankalardan krediyle yaptıkları bu yatırımların borcunu ödeyemez hale geldi. Devlet, tüketim fazlası elektriği ücretsiz alıyor. Bu durum yatırımcıları mağdur ediyor ve büyük bir hak gaspı olarak nitelendiriliyor” diye konuştu.

‘FATURASI TÜRKİYE’YE AĞIR OLACAK’

Sanayicilerin devlete güvenerek yaptıkları yatırımlar nedeniyle ağır bir bedel ödediğini kaydeden Çömez, “Her ay sayısız işletme kapanıyor, çok sayıda yatırım yurt dışına gidiyor ve ciddi bir istihdam kaybı yaşanıyor. Bu, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal sorunları da beraberinde getirecek. İktidar uyarılıyor: Ülke ekonomisi dış borçla değil, risk alan, yatırım yapan, üretim ve ihracat sağlayan işletmelerle ayağa kalkar. Tekstilin feryadı duyulmazsa, bunun faturası önümüzdeki aylarda ve yıllarda Türkiye’ye çok daha ağır bir şekilde dönecek” ifadelerini kullandı.