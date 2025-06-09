İYİ Partili Çömez trafik cezalarını Meclis’e taşıdı

Yurttaşlar ise keyfi cezalar kesildiği ve denetimlerin “güvenlik” değil, “gelir” amacı taşıdığı gerekçesiyle cezalara tepki gösteriyor. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren yurttaşlar, “Her 10 kilometrede bir radar” ve “ceza tuzağı” gibi yorumlarda bulunuyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e 2024 ve 2025’te Türkiye genelinde özellikle de bayramlarda ne kadar trafik cezasın tahsil edildiğine ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

'HARIL HARIL ÇALIŞIYORLAR'

İktidarın 2024’te 20 milyar TL trafik cezası toplamayı hedeflediğini söyleyen Çömez, “Büyük bir başarı göstererek tam 44 milyar TL tahsil etti. 2025 yılı için hedef büyüttü, 55 milyar TL toplarım, diye düşündü. Ama öyle büyük bir gayret gösterdi ki ilk 4 ayda kestiği ceza 55 milyar TL’yi buldu. Bu bayram da harıl harıl çalışıyorlar, yıl sonuna 150 milyar TL’yi bulur bu gidişle tahsilat” tepkisini gösterdi.