İYİ Partili Çömez'den Bakan Tunç'a 'Yenidoğan' sorusu

Yayınlanma: 04.02.2025 - 18:34

Güncelleme: 04.02.2025 - 18:35

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yenidoğan Çetesi davasının iki numaralı sanığı doktor İlker Gönen’in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesini TBMM gündemine taşıdı. Konunun şüpheli olduğunu ifade eden Çömez, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Çömez, şunları kaydetti:

"SANIĞIN CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETMESİ SON DERECE ŞAİBELİ''

"Kamuoyunda Yenidoğan Çetesi üyesi olarak bilinen, İlker Gönen'in l Şubat 2025 tarihinde cezaevinde intihar ettiği haberi basında yer almıştır. Açık kaynakların hemen hemen tamamında olaya ilişkin çok kısıtlı bilgi paylaşılmaktadır. Hadisenin üzerinden iki gün geçmiştir ancak bilgi son derece eksik ve yetersizdir. Haberlere göre; Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan İlker Gönen hücresinde cam bardağı ile bileklerini keserek hayatına son vermiştir. İddiaya göre saat 15.38 de panik butonuna basılmış, ölüm raporuna ise ölüm saati 16.00 olarak kaydedilmiştir. Eşine ise saat 20.31 de haber verilmiştir. Aynı gece otopsi yapılmış ancak ön rapor henüz hazırlanmamıştır. Sanığın 13-14 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Bakırköy Adliyesinde görülecek duruşma için geçici olarak Marmara Kapalı Cezaevine getirildiğinde hücresine bir urgan bırakıldığı da iddia edilmiştir. Henüz bu olay aydınlatılmadan sanığın cezaevinde hayatını kaybetmesi son derece şaibelidir. Yenidoğan Çetesi dosyasının akıbeti ve aydınlığa kavuşturulması, suçluların cezalandırılması konusunda kamuoyunda tereddütler oluşmuştur."

"URGAN BULUNDUĞU İDDİASI DOĞRU MUDUR?''

Çömez, Bakan Tunç’a şu soruları yöneltti:

“Bu denli önemli bir dosyada tutuklu olarak bulunan sanığın intiharına ilişkin, 'cam bardağı ile bileklerini kesti' iddiası doğru mudur? Olaya ilişkin cezaevi bünyesinde ve kollukta tutanak tutulmuş mudur? Tutulmuş ise kamuoyu ile sağlıklı bilgi neden paylaşılmamıştır? Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun resmi internet sayfasında odaların elektronik sistemle kontrol edildiği bilgisi yer almaktadır. Hücrede kamera ile görüntülenme yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise sanığın eylemi nasıl fark edilmemiştir? Sanığın intihar eğilimi olup olmadığı hususunda cezaevi bünyesinde görev yapan Psiko- Sosyal servis personelinin bir çalışması olmuş mudur? Sanığın eşine saat 20.31 de haber verildiği, eş zamanlı olarak haberin medyaya yansıdığı iddiası doğru mudur? Sanığın hücresinde bulunacaklara ilişkin yönetmelik, yönerge veya cezaevi bünyesinde bir karar var mıdır? Hücrede cam bardak bulunduğu iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise neden daha güvenli bir materyal kullanılmamıştır? Sanığın Marmara Kapalı Cezaevinde kalırken hücresinde kalın bir urgan bulunduğu iddiası doğru mudur? Kamera kayıtlar incelenmiş midir? İddia doğru ise kim ya da kimler tarafından bırakılmıştır? Yenidoğan Çetesi üyesi olarak yargılanan sanığın, intihar etmeden önce soruşturma evresinde dosyaya ilişkin ayrıntılı olarak sorgusu şüpheye yer vermeyecek şekilde yapılmış mıdır? T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunumuzda düzenlenen hükümlere göre; cezaevinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunan kişilerin güvenliklerinden devletin ilgili bakanlıkları sorumludur. Kamuoyuna yansıyan bilgiler ve iddialar olaya ilişkin sayısız ihmali davranışın bulunduğunu kanıtlar niteliktedir. İntihar eyleminin gerçekleştiği saatlerde durumda bulunan nöbetçi bütün personel incelenmiş midir? İlgililer hakkında idari veya cezai bir işlem başlatmış mıdır?