CHP'den Berat Albayrak'a: Paris tatilinize kayınpederinizi de alın

20 Kasım 2021 Cumartesi, 14:35

2020 Kasım ayında, sosyal medya uygulaması Instagram'daki hesabı üzerinden istifa ettiğini duyuran ve ardından uzun bir süredir kimseye görünmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Paris'te tatil yaptığı ortaya çıktı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Berat Albayrak’ın Paris’te görüntülerinin ortaya çıkmasına ilişkin konuşarak şu ifadeleri kullandı:

“Ekonominin batmasından sorumlu Bakan Damat Bey, keyif tatili yapmaya Paris’e gitmiş. Sağa sola sırıtarak ‘dolarla mı maaş alıyorsunuz’ diyen Damat Bakan, 12 TL’yi gören Euro’nun memleketi Fransa’da aile tatili yapıyor maşallah.”

Yalım, sözlerine şöyle devam etti:

“Damat Bey Fransa’da tatil yaparken, kayınpederi burada milletin canına okuyor. Aile şirketi gibi yönetilen Türkiye’de ise halk zamlarla, ekmek kuyruklarıyla, işsizlikle, asgari ücretle boğuşuyor. Bizim temennimiz ise bir an önce sandığın halkın önüne gelmesi ve erken seçim yapılması. Sonrasında ise Damat Bey’den bir ricamız olacak. Paris tatilinize kayınpederinizi de alın ve mümkünse bu milletten olabildiğince uzak durun.”