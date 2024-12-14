İYİ Partili Erhan Usta'dan 'asgari ücret' açıklaması: 'Talebimiz 28 bin liradır'

Yayınlanma: 14.12.2024 - 13:21

Güncelleme: 14.12.2024 - 13:24

TBMM Genel Kurulu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine başlandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi ve asgari ücrete ilişkin konuştu.

"KOMİSYON'UN YAPISI MUHAKKAK DEĞİŞMELİ"

Erhan Usta, parti olarak '2025 yılı için net asgari ücret teklif talebinin 28 bin lira' olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çok bir şey beklememek gerekir çünkü bunun yapısıyla ilgili çok ciddi sorunlar var. Komisyonda hiçbir şekilde asgari ücretli temsil edilmiyor, ne işveren ne de işçiler tarafından. Hükümet ne derse o oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının muhakkak değişmesi gerekiyor. Asgari ücret en büyük toplu sözleşmedir bu sözleşmeyi yaparken de işçinin elinde bir müeyyide gücü var mı; yok. İşçiler imza atmasa da bu asgari ücret geçerli oluyor. Yapının asgari ücretliyi temsil edecek şekilde değiştirilmesi lazım.

Asgari ücret tespit edilirken bizde kişi üzerinden gidiliyor halbuki ailenin geçinmesi üzerinden gidilmesi lazım. Türkiye'de sendikalaşma oranı çok düşük, yüzde 15. Yüzde 15 ile bu bu demokratik hakların çözülmesi mümkün değil. İYİ Parti olarak 2025 yılı için net asgari ücret teklif talebimiz 28 bin liradır. Bu rakam hiçbir pazarlık marjı olmayan bir rakam. 'Asgari ücret yüksek tespit edilirse Türkiye'de enflasyon artar' diyorlar. Böyle bir şey yok. Elbette her fiyatın bir etkisi olacaktır ancak asgari ücretin sanki enflasyonun temel dinamiğiymiş gibi bir şey söylemek bilime de akla da aykırı. Türkiye'de çalışmalara göre ücretten kaynaklanan değil yüksek kar marjlarından kaynaklanan bir enflasyon var.

"TÜRKİYE BUGÜN ASGARİ ÜCRET TUZAĞINDA"

Türkiye bugün asgari ücret tuzağındadır. Çalışanların yüzde 66'sı asgari ücret ve asgari ücretin biraz üstünde çalışmaktadır. Bu tuzaktan Türkiye'yi çıkartmak lazım. Bu tuzaktan çıkamazsak ne çalışanın niteliği artar ne gelir dağılımını düzeltebilirsiniz ne de pastanın tamamını büyütebilirsiniz. Bu pastanın bir unsuru da çalışanların geliri ise buraların da makul bir şekilde verimliliklerinin arttırılması lazım.

TÜİK'e göre ortalama ücretin asgari ücretin 2012 yılında 2,3 katıymış, 2022'de 1,6 katına düşmüş şimdi ise muhtemelen daha fazla düştüğünü göreceğiz. Makas daralıyor, nitellikli ile niteliksiz arasında bir fark kalmıyor. Bütün çalışanları asgari ücrette birleştirmenin hiçbir mantığı yok."