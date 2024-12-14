Mustafa Sarıgül'den iktidara 'asgari ücret' çağrısı: '30 bin lira olmalı'
CHP'li Mustafa Sarıgül, asgari ücretin 30 bin lira olması talebini dile getirdi. Sarıgül, "Asgari ücretin üç ayda bir güncellenmesi lazım, normal ücret haline gelmesi mutlaka engellenmelidir" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti olarak asgari ücretin 30 bin lira olmasını talep ettiklerini bildirdi.
Sarıgül, Meclis'teki basın toplantısında, Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
Bu görüşmelerin son derece önemli olduğunu, bir ülkeyi yönetenlerin bütçesine bakarak neye hizmet ettiğinin anlaşılabileceğini ifade eden Sarıgül, "Bu bütçe pahalılık altında ezilenlerin değil, bir eli yağda bir eli balda yaşayanların bütçesidir. 22 yıldır ülkeyi yönetenlerin sabır isteme hakları olamaz" diye konuştu.
"30 BİN LİRA OLMALI"
Asgari ücretin belirlenmesine yönelik sürecin başladığını hatırlatan Sarıgül, parti olarak asgari ücretin 30 bin lira olmasını talep ettiklerini bildirdi.
Asgari ücretin alım gücünün korunmasının önemine dikkati çeken Sarıgül, "Asgari ücretin üç ayda bir güncellenmesi lazım, normal ücret haline gelmesi mutlaka engellenmelidir" dedi.
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