Son 15 yılda asgari ücret altın karşısında ne kadar eridi?
Altın ve asgari ücret yıllar içinde önemli bir değişim gösterdi. 2011 yılından 2024 yılı Kasım ayına kadar asgari ücretle alınabilen tam altın miktarları nasıl değişti? İşte tüm veriler ve ayrıntılar...
Son yıllarda asgari ücret ve altın fiyatlarındaki değişim, çalışanların alım gücünü doğrudan etkiledi. 2011 yılından 2024 yılı kasım ayına kadar geçen sürede, asgari ücretin altın karşısındaki değeri önemli bir düşüş gösterdi. Bu süreçte, asgari ücretle alınan tam altın miktarları nasıl şekillendi? İşte yıllar içerisindeki gelişmelerin detayları...
2011
2011 yılında, Türkiye'de net asgari ücretin yıllık ortalaması 7 bin 560 TL olarak belirlenmişti. Aynı yıl tam altının ortalama fiyatı 574 TL seviyesindeydi. Bu verilere göre, bir asgari ücretli, yıllık geliriyle 13,2 tam altın alabiliyordu.
2012
2012 yılında asgari ücretin yıllık ortalaması 8 bin 412 TL'ye yükseldi. Ancak, tam altının ortalama fiyatı 647 TL'ye çıktı. Bu durumda, bir asgari ücretli yıllık gelirle 13 tam altın alabilir hale geldi.
2013
2013'te asgari ücretin yıllık ortalaması 9 bin 276 TL'ye yükselirken, tam altının ortalama fiyatı 586 TL'ye geriledi. Bu değişimle, bir asgari ücretli yıllık gelirle 15,8 tam altın alabilecek seviyeye geldi.
2014
2014'te net asgari ücret yıllık ortalama 10 bin 152 TL'ye ulaştı. Aynı yıl tam altının ortalama fiyatı 595 TL'ye yükseldi. Bu durumda, asgari ücretli bir çalışan, yıllık geliriyle 17,1 tam altın alabiliyordu.
2015
2015'te asgari ücretin yıllık ortalaması 11 bin 388 TL olurken, tam altının ortalama fiyatı 673 TL'ye çıktı. Bu yıl, bir asgari ücretli, yıllık geliriyle 16,9 tam altın alabilme imkanına sahipti.
2016
2016'da net asgari ücret yıllık ortalaması 15 bin 600 TL'ye yükseldi. Ancak tam altının ortalama fiyatı 807 TL'ye çıktı. Bu gelişmeyle, bir asgari ücretli yıllık gelirle 19,3 tam altın alabilecek seviyeye ulaştı.
2017
2017'de asgari ücretin yıllık ortalaması 16 bin 848 TL olarak belirlendi. Bu yıl, tam altının ortalama fiyatı 991 TL'ye yükseldi. Buna göre, bir asgari ücretli yıllık geliriyle 17 tam altın alabiliyordu.
2018
2018'de asgari ücretin yıllık ortalaması 19 bin 237 TL olurken, tam altının ortalama fiyatı 1.360 TL'ye yükseldi. Bu değişimle, bir asgari ücretli yıllık gelirle 14,1 tam altın alabilecek seviyeye geriledi.
2019
2019'da net asgari ücretin yıllık ortalaması 24 bin 251 TL'ye çıktı. Ancak, tam altının ortalama fiyatı 1.761 TL'ye yükseldi. Bu durumda, bir asgari ücretli, yıllık geliriyle 13,8 tam altın alabilir hale geldi.
2020
2020'de net asgari ücretin yıllık ortalaması 27 bin 896 TL olarak belirlendi. Ancak, tam altının ortalama fiyatı 2.790 TL'ye yükseldi. Bu durumda, bir asgari ücretli yıllık gelirle yalnızca 10 tam altın alabilir duruma geldi.
2021
2021'de asgari ücretin yıllık ortalaması 33 bin 911 TL'ye yükseldi. Ancak, tam altının ortalama fiyatı 3 bin 527 TL oldu. Bu durumda, bir asgari ücretli yıllık geliriyle 9,6 tam altın alabilecek seviyeye geriledi.
2022
2022'de net asgari ücretin yıllık ortalaması 58 bin 523 TL'ye yükseldi. Ancak, tam altının ortalama fiyatı 6 bin 604 TL'ye çıktı. Bu durumda, bir asgari ücretli, yıllık geliriyle 8,9 tam altın alabilir hale geldi.
2023
2023'te net asgari ücretin yıllık ortalaması 119 bin 455 TL'ye yükseldi. Ancak, tam altının ortalama fiyatı 10 bin 641 TL'ye çıktı. Bu durumda, bir asgari ücretli yıllık gelirle 11,2 tam altın alabilecek seviyeye ulaştı.
2024 (KASIM)
2024'ün Kasım ayı itibarıyla, net asgari ücretin yıllık ortalaması 204 bin 25 TL oldu. Aynı dönemde tam altının ortalama fiyatı 17 bin 598 TL'ye yükseldi. Bu verilere göre, bir asgari ücretli, yıllık geliriyle 11,6 tam altın alabilir duruma geldi.
ALIM GÜCÜ DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR
Son 15 yılda asgari ücretin altın karşısındaki değeri önemli değişiklikler gösterdi. 2011 yılında asgari ücretle 13,2 tam altın alınabilirken, 2024 yılında bu oran 11,6'ya düştü. Altın fiyatlarındaki büyük artışa rağmen asgari ücretteki yükseliş, çalışanların alım gücünü sınırlı bir şekilde iyileştirdi. Bu durum, asgari ücretli için ekonomik zorlukların devam ettiğini gösteriyor.
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