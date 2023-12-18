İYİ Partili isimden çarpıcı iddia: 'Suriye’de eğitip Türkiye’de hasta baktıracaklar'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:07

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:07

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Taner Demirer, 2021’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nce Halep’in Al Rai ilçesinde kurulan Çobanbey Tıp Fakültesi’nden mezun olan Suriyelilerin Türkiye’de çalıştırılmalarının önünde bir engel olmadığını söyledi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Demirer’in değerlendirmeleri şöyle:

“Çobanbey Tıp Fakültesinin kuruluş amacı ısrarla Suriyelileri tıp doktoru yapmaya yöneliktir. Fakültelere giriş için modası çoktan geçmiş yazılı sınav ve mülakat yöntemi kullanılıyor. Öğrencileri geçerliliği teyit edilmemiş lise diplomaları ile fakülteye alıp doktor diye mezun ederken hiç vicdanınız sızlamayacak mı?

Ülkemizde birçok tıp fakültesinde yeterli ve kalifiye öğretim üyesi yokken, biyokimya uzmanı anatomi dersi vermek zorunda kalırken siz hangi öğretim üyesini Çobanbey’e gönderip Suriyeli Arapları eğitip sözde doktor yapacaksınız?

Suriyeli Arapları göstermelik sınavlarla yalap şalap doktor yapmaya uğraşıyorlar. Bu sözde tıp doktorlarını Türkiye’ye getirip Türk insanının canını ve sağlığını mı teslim edeceksiniz? Türk insanının canı bu kadar ucuz mu? Kültürleri bizim kültürümüzle hiç uymayan, Türkçeyi doğru dürüst konuşamayan bu kişiler ülkemizde doktor olarak çalıştırılmamalı.”