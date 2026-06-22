İYİ Partili Kavuncu'dan Tandoğan mitingine davet: 'Olup biten rezaletlere ses çıkartmak istiyorsanız...'

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, tüm vatandaşları partisinin 27 Haziran’da Tandoğan Meydanı’nda yapacağı mitinge davet ederek “Siyasi görüşünüz, oy verdiğiniz partiniz, mezhebiniz, etnisiteniz hiç önemli değil. Türkiye'de olup biten rezaletlere ses çıkartmak istiyorsanız gelin birlikte bayrak açalım” dedi.

Buğra Kavuncu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kavuncu, İYİ Parti’nin 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan Meydanı’nda yapacağı mitinge değinerek, "Türkiye'yi uçuruma sürükleyen zihniyete karşı bayrak açıyoruz. Bu bayrağı, ona gereken değeri göstermeyen herkese karşı açıyoruz, milleti açlığa ve sefalete sürükleyenlere karşı açıyoruz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, eşitsizliğe, adam kaydırmaya, nepotizme bayrak açıyoruz. Gençleri çetelerinin ağına düşürenlere karşı bayrak açıyoruz. Bayrağımıza rengini veren şehitlerimizin kemikleri bugünlerde sızlatılmakta. Cumhuriyet düşmanlarına, bölücülere ve bunlara cesaret verenlere bayrak açıyoruz. Terörü, teröristi ve bunların aktörlerini meşru görenlere karşı bayrak açıyoruz. Terör örgütü liderine özgürlük mitinglerinin adeta devlet eliyle yapılmasına karşı bayrak açıyoruz. Demokrasimize darbe vuranlara, anayasayı ve kanunları tanımayanlara karşı bayrak açıyoruz" diye konuştu.

Millete bir kez daha çağrı yaptığını söyleyen Kavuncu, "Siyasi görüşünüz, oy verdiğiniz partiniz, mezhebiniz, etnisiteniz hiç önemli değil. Türkiye'de olup biten rezaletlere ses çıkartmak istiyorsanız gelin birlikte bayrak açalım” ifadelerini kullandı.

TBMM'DEKİ SAHTE PUSULA SKANDALI

TBMM’deki sahte pusula tartışmasını hatırlatan Kavuncu, "AK Parti milletvekillerinden 79'u oy pusulası vermiş ancak sadece 4'ü genel kurul salonundaydı. Bu, ciddiyetsiz bir yaklaşımdır. Bu, Meclis’in saygınlığına gölge düşürecek bir yaklaşımdır. Aslında burada bir zihniyetin de tezahürü var. Meclis, halkın iradesinin tecelli ettiği bir meclistir ama öyle gözüküyor ki milletin ne dediği değil, tek bir kişinin sözü tek bir kişinin sesi bu milletvekilleri için çok daha makbul" şeklinde konuştu.

İYİ Parti TBMM Grubunun, geçtiğimiz hafta 33 soru önergesi, 2 araştırma önergesi, 1 genel görüşme önergesi ve 1 kanun teklifi verdiğini söyleyen Kavuncu, “Şeffaf bir yapıya ihtiyaç duyduğumuz bu ortamda, kafalarda soru işareti olan bütün konularla ilgili cevap almak için çabamızı sürdüreceğiz. Aldığımız cevapları kamuoyuyla paylaşacağız. Alamadığımız zaman da iktidarı millete şikayet edeceğiz” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ÜÇÜNCÜ SINIF BİR DİKTATÖRLÜK GİBİ RESMETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Buğra Kavuncu, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna değinerek, şunları söyledi:

"Dış politikayla ilgili her konuya Ankara merkezli baktığımızı ve uluslararası her platformda ülkemizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğimizi buradan paylaşalım ancak aynı hassasiyeti iktidar göstermiyor. Türkiye'yi sanki üçüncü sınıf bir diktatörlük gibi resmetmeye kimsenin hakkı yok. İktidarın, Avrupa’nın böyle bir raporu yayınlamasına sebep olacak adımlar atmaya hakkı yok. Türkiye bununla muhatap olmamalı. Ülkede siyasilere baskılar, muhalefete baskılar, şiddet, hukuksuzluk, yolsuzluk, adam kayırma o kadar arttı ki ve iktidarın hiçbir çekincesi kalmadı.

Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını tanımıyor ve uygulamıyorlar. Aynı iktidar daha düne kadar Avrupa Birliği’nin kapısında yatıyordu. Şimdi Türkiye’nin uluslararası alanda itibarının ayaklar altına alınmasına yol açıyorlar. Kimsenin, ‘Avrupa ne der, Amerika ne der’ diye endişelendiği yok ama sizin durumunuz işte tam olarak bu. Yeri gelince kapısında yatıyorsunuz, yeri gelince bunlara yol açıyorsunuz. Para koparmak, anlaşmalar yapmak için Avrupa'yla masaya oturuyorsunuz. Böyle bir dış politika anlayışı olabilir mi? Nerede sizin o hep söylediğiniz yerli ve milli duruşunuz?"

TÜRK DİL KURUMU ELEŞTİRİSİ

Türk Dil Kurumu’nun Babalar Günü dolayısıyla yaptığı Atatürk içeren sosyal medya paylaşımının kısa bir süre sonra silinmesine de tepki gösteren Kavuncu, “Bunun gerekçesini bir soru önergesiyle bu hafta gündeme getireceğim. Bunun sebebi nedir? Merak ediyoruz. Bir paylaşım yapıp arkasında duracaksınız, durun. Duramayacaksınız, arkasında duramayacağınız şeyleri paylaşmayın. Atatürk tarafından kurulmuş bir kurumdan bahsediyoruz ve Babalar Günü gibi anlamlı bir günde adeta provokasyona dönüşmüş bir iş yaptılar. Bir yerden talimat geldiyse ve bu paylaşım silindiyse o başka. Çıkın bunu da açıkça bu millete söyleyin” dedi.