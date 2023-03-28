İYİ Partili Özlale canlı yayında Ağıralioğlu'nun tartışma yaratan sözlerini yorumladı
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Geçen hafta Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı sert açıklamaları değerlendiren Özlale, "Keşke aile içinde kalsaydı" dedi.
İYİ Partili Prof. Dr. Ümit Özlale, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun geçen hafta CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Halk TV canlı yayınına katılan Özlale, "Yavuz Ağıralioğlu bazen kendi fikirlerimi kabul ettirdiğim, bazen onun fikirlerini kabul ettiğim biridir. Fikir alışverişlerinden çok yararlandığım biridir. Partinin görüşlerini değil kendi görüşlerini açıkladı" dedi.
Özlale sözlerine şöyle devam etti:
* Keşke bu açıklama bu kadar sert olmasa. Keşke bazı görüşleri aile içerisinde, karargahımızda değerlendirseydik. Ama bu bizim motivasyonumuzu, kararlılığımızı, seçim kazanma arzumuzu etkilemez.
* İYİ Parti olarak altına imza attığımız mutabakat metnini sadık kalacağız ve Kemal Bey'i Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı yapacağız.
'İNCE' YORUMU
* Muharrem Bey'i karalamak yerine Muharrem Bey'le müzakere yoluna gidilmeli. Eminim ki sağduyu galip gelecektir.
* 5 sene önce cumhurbaşkanı adayıydı CHP'nin. Sonra partisini kurdu, bir yere geldi. En doğal hakkıdır. Sinan Bey'in de öyle.
* Ben de kapımın çalınmasını beklerim. Ortak bir zeminde anlaşmayı beklerim. Bütün bu önemli problemleri biz müzakere yoluyla çözeriz.
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