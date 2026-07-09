İYİ Partili Paçacı’dan emekliler için zam çağrısı: ‘Maaşı asgari ücrete çıkartalım’

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenlemenin emeklilerin yaşadığı ekonomik darboğazı sona erdirmeyeceğini söyledi. Paçacı, “Bugün açıklanan rakam, milyonlarca emeklinin yaşadığı geçim krizine çözüm olmaktan uzaktır. Emekliler artık yoksulluk sınırının altında değil, yoksulluğun içinde yaşam mücadelesi veriyor” dedi.

Yıllarca çalışarak ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan emeklilerin bugün temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini belirten Paçacı, “23 bin 552 lira, bugünün Türkiye’sinde insanca yaşamaya yeten bir gelir değildir. Bu maaşla önce ev kirasını ödeyeceksiniz, ardından elektrik, su, doğal gaz ve iletişim faturalarını karşılayacaksınız. Geriye mutfak masrafı, ulaşım, giyim ve diğer zorunlu ihtiyaçlar için neredeyse hiçbir kaynak kalmıyor. Emekliler artık ay sonunu değil, ayın ortasını nasıl getireceğini hesaplıyor. Pazarda meyveyi gramla, kasapta eti yüz gramla alan milyonlarca emekli var” ifadelerini kullandı.

‘YAŞAMAYA YETECEK GELİR KALMIYOR’

Emekliliğin, insanların yıllarca verdikleri emeğin karşılığını huzur içinde yaşayacakları bir dönem olması gerektiğini söyleyen Paçacı, Türkiye’de bunun tam tersinin yaşandığını belirtti. Paçacı, “Bugün emeklilik, dinlenme ve sosyal hayata katılma dönemi olmaktan çıktı; sürekli hesap yapma dönemine dönüştü. İnsanlar torunlarına harçlık vermeyi bırakın, kendi mutfağını nasıl dolduracağını düşünüyor. Bir emeklinin maaşı daha hesabına yattığı gün kira, faturalar ve kredi borçları nedeniyle eriyor. Geriye ise yaşamaya yetecek bir gelir kalmıyor” diye konuştu.

‘SAĞLIK HARCAMASI EMEKLİNİN EN BÜYÜK YÜKÜ’

Yaş ilerledikçe sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın arttığını ancak mevcut sistemin emeklileri tedavi olmaktan bile çekinir hale getirdiğini söyleyen Paçacı, “Emeklilik dönemi, insanların sağlık hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyduğu dönemdir. Kronik hastalıklar artıyor, düzenli doktor kontrolü gerekiyor, ilaç kullanımı hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Buna rağmen emekliler muayene katılım payını, ilaç katkı payını hesaplamak zorunda kalıyor. Bir vatandaşın yaşlılığında hastaneye gitmeyi maddi nedenlerle ertelemesi sosyal devlet açısından kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanlığı’na sunduğu “Emeklilerin Geçim Koşullarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni anımsatan Paçacı, teklifte emeklilerden muayene ve ilaç katılım payı alınmamasını önerdiklerini kaydetti. Paçacı, “Sağlık hizmeti lüks değildir. Özellikle ömrünü çalışarak geçirmiş emekliler için devletin güvence altına alması gereken temel bir haktır” dedi.

‘AVRUPA’DA EMEKLİ GEZİYOR, TÜRKİYE’DE HASTANEYE GİDEMİYOR’

Emeklilerin yaşam standartlarının gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında aradaki farkın giderek büyüdüğünü ifade eden Paçacı, “Avrupa’da emekliler gelirlerini seyahate, kültürel faaliyetlere ve sosyal yaşama ayırabiliyor. Emeklilik, yılların emeğinin karşılığını alma dönemi olarak görülüyor. Türkiye’de ise emekliler bırakın tatil planı yapmayı, hastaneye giderken katkı payını, eczaneden ilaç alırken cebinden çıkacak parayı hesaplıyor. Maaşını kira, fatura, mutfak ve eczane arasında paylaştırmaya çalışan bir emeklinin yaşam kalitesinden söz etmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

‘GÜNÜ KURTARACAK DEĞİL, KALICI ÇÖZÜM GETİRECEK TEKLİF SUNDUK’

TBMM’ye sundukları teklifin geçici artışlar yerine emeklilerin alım gücünü kalıcı olarak koruyacak düzenlemeler içerdiğini belirten Paçacı, “Teklifimizde en düşük emekli aylığının net asgari ücretin altına düşmemesini öneriyoruz. Çünkü yıllarca prim ödeyen bir insanın, çalışma hayatındaki en düşük ücretin bile altında bir gelirle yaşamaya mahkûm edilmesi sosyal adaletle bağdaşmaz. Bunun yanında temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 40 artış yapılmasını, memur emeklilerine yıllardır verilmesi vaat edilen seyyanen zammın yansıtılmasını, bayram ikramiyelerinin net asgari ücretin yarısı seviyesine çıkarılmasını ve emeklilerden muayene ile ilaç katılım payı alınmamasını teklif ettik. Bunlar lütuf değil, sosyal devletin yerine getirmesi gereken sorumluluklardır” dedi. Paçacı, “Emekliler devletten sadaka istemiyor. Yıllarca ödedikleri primlerin karşılığını, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir gelir talep ediyor. Sosyal devlet de bunu sağlamakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı.