İYİ Partili Subaşı sordu: ‘Hazine arazisi Bilal Erdoğan’ın vakfına verildi’ iddiası

10 Şubat 2022 Perşembe, 14:32

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Finike’nin denize hâkim, hazine ve ormana ait SİT alanındaki arazilerin, adı Bilal Erdoğan’la anılan vakfa tahsis edileceği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili TBMM Başkanlığı'na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi veren Subaşı, okçuluk ve güreş sporları için tahsis edilmesi planlanan orman ve hazine arazilerinin çok geniş bir alana yayıldığını kaydetti.

Subaşı, “Finike Belediye sınırları içerisinde yer alan, 423, 436, 438 orman bölmeleri ve Kale Mahallesi 14 ada 148 parsel ve çevresini kapsayan bölgede okçuluk ve güreş gibi geleneksel sporların icra edilebilmesi amacıyla 1/5000 İlave+Revizyon Nazım İmar Planı'nı değiştirilerek arkeolojik kalıntılar üzerinde tesis inşa edilmesi amaçlanmaktadır’’ dedi.

‘ÖN İZİNLER ALINMIŞ’

Subaşı şunları söyledi:

“Projenin gerekçesi olarak ise ‘Finike ilçesinde geleneksel sporları yaşatmak, geliştirmek ve spora dayalı turizminin ekonomiye olan katma değerinin arttırılması amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca bölgede Orman ve Maliye Hâzinesi mülkiyetindeki planlama konusu parsellerde ön izin alınmıştır. Alınan ön izin doğrultusunda, Güreş, Okçuluk ve Binicilik sporları için eğitim tesislerinin ve söz konusu eğitim tesislerine hizmet veren sosyal tesis, ibadet alanları ve ticari ünitelerin yer aldığı ayrıca halkın kullanabileceği rekreatif amaçlı faaliyetlerin yer aldığı bir spor kompleksi yapılması amaçlanmaktadır’ denilmektedir.”

‘ASKI SÜRESİNDEKİ İTİRAZLAR REDDEDİLDİ’

Söz konusu plan değişikliklerinin 24 Kasım-23 Aralık 2020 tarihlerinde bir ay süreyle askıda kaldığını, bu süreçte itirazlar yapıldığını ifade eden Subaşı,

“Yapılan itirazlar, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.02.2021 tarihli kararı ile reddedilmiş, 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planı ise Finike Belediye Meclisi'nin 07.04.2021 tarihli ve 34 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen reddedilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.07.2021 tarih ve 521 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen reddedilmiştir” ifadelerine yer verdi.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLARA YOL AÇAR



Hasan Subaşı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun geçen yıl aralık ayında aldığı kararında, bölgede arkeolojik kalıntılara rastlanıldığı, SİT alanı olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğine karar verdiğini söyledi.

Ayrıca kurulun “2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereği SİT alanında her ölçekte plan uygulanmasının durdurulması kararı” aldığını hatırlatan Subaşı, bu kararlara aykırı olarak bölgede inşa işlerine başlanılmasının telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağını kaydetti.

ŞİRKET YA DA VAKIF KİMDİR?

Tahsis işlemlerinin derhal durdurulmasını ve böylesi bir planlamaya bakanlık olarak izin verilmemesini talep eden Subaşı, Bakan Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

1- Yapılması planlanan imar değişikliği hakkında bakanlığınıza yapılan başvuru veya bildirim var mıdır?

2- Bu imar plan değişikliğini talep eden şirket ya da vakıf kimdir?

3- Bu alanda için yapılan başvuru ve sonrasında inşaat faaliyetlerinin halk arasında Bilal Erdoğan'a ait vakıf ve benzeri kurumlar tarafından yapılacağı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur?

4- Prestijli konutların ve turistik tesislerin olduğu bir bölgede söz konusu alan konumu itibariyle koy, marina ve açık deniz manzaralı bir mevkidedir. Bu alan belediyenin gözetiminde tüm bölgeye hizmet verecek en önemli rekreasyon alanı ve seyir terası yeridir. Hal böyleyken, bölgede belediyeden önce yabancı kurumların plan çalışması yapmasına ve inşaat faaliyetlerine Bakanlığınızca öncelik verilmesi mi düşünülüyor?

5- Bu alanın aynı zamanda doğal sit, tarih ve kültürel varlıkların olduğu da dikkate alınırsa planlamanın, kamu çıkarı da dikkate alınarak öncelikle halkın isteklerinin dikkate alınması gerekmez mi?

6- Bu alanda yapılacak olan inşaat faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan şirketler nasıl belirlenecektir? İhale yoluyla mı? İhalesiz olarak mı?

7- Bakanlığınız tarafından, bölgenin ve halkın önceliklerini belirleyen master plan çalışmanız var mıdır?