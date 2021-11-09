İYİ Partili Türkkan'ın küfür etmesi olayında gözaltı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını olduğu belirtilen kişiye küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı belirtildi.
Bingöl'de yaşnan küfürleşmede gözaltı kararı verildi. Haber Global'in aktardığına göre; İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındı.
İstanbul’da gözaltına alınan H.T. A.’nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. H.T.A.’nın da şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü.
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