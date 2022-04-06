İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni açıklama: 'Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü?'

06 Nisan 2022 Çarşamba, 12:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta partisinin başkanlık divanında değişiklikler yaptı. Yeni divanda kendisine yer verilmeyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’ndan yeni bir açıklama geldi.

İYİ Partili Ağıralioğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim" dedi. Ağıralioğlu, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

"Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim."

Geçen hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda kapsamlı bir değişikliğe giderek yapılanmayı yeniden oluşturmuştu. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu'na yeni görev verilmemişti.



