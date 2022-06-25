İYİ Parti’nin ‘sistemi eleştiren’ önergesine AKP ve MHP’den ret
TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin “Devlet kurumlarının yıpratılmasının sebep-sonuçlarının araştırılması ve kurumların saygınlıklarının yeniden kazandırılması” önergesi reddedildi. Cumhuriyet’e konuşan İYİ Partili Ağıralioğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, sonuçları üzerinden takip edilip değerlendirmeye tabi tutulmalı" dedi.
Muhalefetin bir önergesi daha AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Devlet kurumlarının yıpratılmasının sebep-sonuçlarının araştırılması ve kurumların saygınlıklarının yeniden kazandırılması” amacıyla Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu. Önerge kabul edilmedi.
Cumhuriyet’e konuşan Ağıralioğlu, iktidarın siyasi bir alışkanlık olarak “Muhalefetten ne gelirse gelsin reddedelim” yaklaşımını benimsediğini söyledi. Ağıralioğlu, önergenin genel sistem eleştirisi ve muhasebesi içerdiğine dikkat çekerek “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, sonuçları üzerinden takip edilip değerlendirmeye tabi tutulmalı” diye konuştu.
‘PARTİLİLİK AŞINDIRDI’
Ağıralioğlu, tecrübe edilen sistemin, cumhurbaşkanlığı makamı ve gücünün Türk devletinin kurumlarına ne kadar katkı sağladığının, ne kadar zarar verdiğinin araştırılması gerektiğine işaret ederek “Devletin kapasitesini, programlama kabiliyetini, plan yapabilme kapasitesini geliştirdi mi zarar mı verdi? Cumhurbaşkanının bu kadar güçlü olması Merkez Bankası’nı güçlendirdi mi zayıflattı mı? Bu kadar güçlü bir yürütme devletin diğer kurumlarına TÜİK’e, yargıya, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM), mülki idareye ne kadar zarar verdi? Tüm bunlar araştırılmalı” ifadelerini kullandı.
“Sistem değişikliğinin devletin tüm kurumlarını partililik hüviyetiyle aşındırdığına” dikkat çeken Ağıralioğlu, “Kurumlarının devletten çıkıp parti kurumları gibi davranmak mecburiyetinde kalmasının hem kurumlara hem kurumsal kapasiteye hem de bu kapasitede istihdam edilmesi gereken insan potansiyeline zarar verdiğini düşünüyoruz” dedi. Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “AYM kapatılsın” çağrısını anımsatıp “AYM’nin kapatılması bile istendi. Bu siyasi gücün devletin kurumlarını ne kadar aşındırdığını tespit edebilmek, bizim problemlerimizle ne kadar yüzleşebildiğimizin de göstergesidir” diye konuştu.
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