‘İyilik ikizim’ çocuklara dokunacak

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 07:12

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 07:12

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Rızabey Apartmanı’nın enkazında hayatını kaybeden ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz’ün anneleri Tülin Batmaz, binlerce kişiye dokunmak amacıyla başlattığı “İyilik ikizim” hareketini, “Sayra ve Çınar Vakfı”na dönüştürdü. Çalışmalar kapsamında 5 kütüphane kuran, fidanlar diken, sokak hayvanlarını besleyen, Afrika’da meyve bahçesi oluşturan, burs veren, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurtlarındaki ve köy okullarındaki çocuklara yardım eden iyilik gönüllüleri, bir projeye daha imza attı.

Sayra - Çınar Alpgündüz

MARDİN’E YARDIM

Doğu Anadolu’da yeni hayata geçirilen projeleri de anlatan Tülin Batmaz, “Bize Van’dan bir görsel sanatlar öğretmeni ulaştı. Öğrencilerinin çok yetenekli olduğunu söyleyip, malzemelerinin eksik olduğunu anlattı. Biz de beş koli resim malzemesi gönderdik. Gelen fotoğraflarda çocuklar okulların duvarlarını bile boyamıştı. Bir kurumsal şirketin çalışanları iyilik hareketlerimizi takdir edip bize bir proje ile geldiler. Okulu bulduk, ihtiyaç listesini belirledik. Mardin Mazı Dağı’ndaki bir okulda öğrencilerin kırtasiye, mont, bot, atkı, bere gibi tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefledik. İlk teslimatımız 6 Şubat’ta olacak. İkinci ayağını da oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Tülin Batmaz

“İYİLİĞİ ÇOĞALTMAYI AMAÇLADIK”

İyilik hareketinin giderek çoğaldığını anlatan Batmaz, “Sayra ve Çınar iyi iki çocuktu. Sayra ve Çınar’ın yarım kalan misyonlarını devam ettirmek gibi bir hedefimiz oldu. Onlardan yarım kalan iyilik hikâyelerinin bizler tarafından devam ettirilmesi gerekiyordu. İyilik hareketine kötülük yapmayarak başlanabilir. Çıkış noktamız iyiliği çoğaltmak. Bugün hep kötü haberleri duyuyoruz ve aslında farkında olmadan çoğaltıyoruz. İyiliği konuşalım ve çoğaltalım istedik. Herkes bir iyilik yapsın ve kendisine bir ikiz seçsin. Yaptığı iyiliği “hashtag” ile ikizine paslasın ve ikizi de iyilik yapsın. Bu şekilde iyiliği çoğaltmayı amaçladık” dedi. İki yılı aşkın süredir vakıf gibi çalıştıklarını dile getiren Batmaz, “Yaptığımız tüm projeleri bir çatı altında toplamak bizim için çok daha anlamlı olacaktı. Bu yüzden artık projelerimize vakıf olarak devam ediyoruz. Vakfı kurarken en büyük hedefimiz çocukların yarınları olmak. Eğer çocuğun eğitim ihtiyacı varsa eğitim, sosyal psikolojik desteğe ihtiyacı varsa onu tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.