İzBB 6 ayda 15 binin üzerinde can dostu kısırlaştırdı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:04

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:04

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 42 saati aşan görüşmelerin ardından AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan sokak hayvanlarının uyutulmasını da içeren 17 maddelik Hayvanları Koruma Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi kabul edildi. Yasaya tepkiler sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sağlıklı üremesi, popülasyonunun kontrol altında tutularak çevre ve insan sağlığının korunması için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Dört bakımevinde kısırlaştırma çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iki mobil aracı da başta kırsal bölgeler olmak üzere sokak sokak gezerek sahipsiz canları kısırlaştırıyor. Gönüllülerin de desteği ile yerinde kısırlaştırma hizmeti sunan ekipler, hızlı ve etkili çözümler üretiyor. Ekipler son olarak Torbalı’da yurttaşlarla buluşarak, çalışmalarına devam etti.

KALİTELİ BİR YAŞAM İÇİN ÇABALIYORLAR

Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nde Veteriner Sağlık Teknikeri olarak görev yapan Dicle Şahin, yurttaşlarla iş birliği halinde çalıştıklarını belirterek, “Yaptığımız çalışma ile kontrolsüz üremenin önüne geçiyor, kısırlaştırmada bekleme süresini azaltıyoruz. Daha sağlıklı ve kontrollü şekilde yol alıyoruz. Yurttaşlarımız da bu durumdan oldukça memnun” dedi. Kısırlaştırma ile kedi ve köpek popülasyonunun artmasını önlediklerini anlatan Şahin, “Uyguladığımız tedavi ile hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkları da engelliyoruz. Toplum sağlığını korumak, sahipsiz sokak hayvanlarının refahını artırmak ve daha kaliteli ortamda yaşamlarını devam ettirebilmelerini sağlamak için bu çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

“ÇOK BÜYÜK BİR HİZMET”

Sokakta yaşayan 3 dişi kediyi kısırlaştırmak için getiren Hatice Turhan, yapılan hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti. Turhan, “Hastalanan, kısırlaştırılması gereken hayvanlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde hizmet vermesi hem canlarımız hem bizler için çok büyük bir hizmet” diye konuştu.

“YOĞUN BİR KISIRLAŞTIRMA İLE SORUNU AŞARIZ”

Sahipsiz hayvanlara yönelik hazırlanan yasa tasarısına da tepki gösteren Hatice Turhan, “Hayvanlar üretiliyor. Özellikle kedilerde sayı çok fazla. Üretilip satılıyor. Bunun önüne geçmeden başka önlemler düşünülmemeli. Önce bunlarla ilgili adım atılmalı. Her şeyi bir kenara bırakalım, direkt uyutalım mantığını kabul etmiyorum. Çünkü Allah'ın verdiği canın bizim kararımızla alınmasını doğru bulmuyorum. Yoğun bir kısırlaştırma çalışması ile bu durumun önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Popülasyonları artmadığı sürece daha rahat bir yaşantı olacak. Yurttaşlar da kısırlaştırma çalışmalarına destek vermeli. Bir kedi, bir köpek getirip kısırlaştırsa, sorunun önüne daha çabuk geçmiş olacağız. Hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız” diye konuştu.

HAYVANSEVERLERE “KISIRLAŞTIRMA” ÇAĞRISI

Hayvansever Tülay Keskin de baktığı sokak kedilerini kısırlaştırmak için getiren gönüllü yurttaşlardan. Sokaktaki canların da insanlar gibi yaşama hakkı olduğunu söyleyen Tülay Keskin, “Hayvansever olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Siz de lütfen kedi ve köpek ne kadar kısırlaştırabilirseniz yapın. Popülasyonu ne kadar azaltabilirsek o kadar iyi” diye konuştu. Birçok yurttaş gibi yasa tasarısının geri çekilmesini isteyen Keskin, “Vicdanı, merhameti olan herkesi bu çalışmalara destek vermeye çağırıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmasının sokaktaki canlarımızı kurtaracağına inanıyorum. Cemil Başkana sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm hayvanseverler lütfen duyarlı olsun. Hayvanların kısırlaştırılması için onlar da el birliği ile bu çalışmaya katılsın. Hayvanlara karşı sevgimin tarifi yok. O sevginin tarifini anlatamam. Bir hayvana dokunmanız lazım. Onun sıcaklığını, sevgisini hissetmeniz lazım” dedi.

“HAYVANLARLA ÇOK MUTLUYUM”

Sokakta baktığı 3 erkek kediyi kısırlaştırmak için getiren Şebnem Uygun ise “Hayvanları koşulsuz ve beklentisi olmayan bir sevgi besliyorsunuz. Onlar da aynı şekilde sizden bir karşılık beklemeden sevgi ve anlayışla yaklaşıyor. Bazen sevgiyi insanlarda değil hayvanlarda buluyoruz. Kısırlaştırma konusunda herkesin bilinçlenmesi lazım. Bu çalışma bir avuç insanla yapılabilecek bir şey değil. Yasa tasarısı Meclis'ten geçerse çok üzülürüm. Çünkü kendi hatalarını örtmek için hiç suçu olmayan canlıları yok edecekler” diye konuştu. Markete gittiği sırada kedilerin kısa süre içerisinde kısırlaştırıldığını belirten Uygun, ekiplere teşekkür etti.

YILIN İLK 6 AYINDA 15 BİN KISIRLAŞTIRMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi yılın ilk 6 ayında 15 binin üzerinde kedi ve köpek kısırlaştırdı. 28 bin 500 hayvanı muayene etti. Yine acil müdahale ekibi 9 bin 123 hayvana sağlık hizmeti sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar, sahipsiz hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasını da sağladı. Yılın ilk 6 ayında 537 sahipsiz can, yeni yuvalarıyla tanıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 mobil araç ile birlikte kısırlaştırma çalışmalarını PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü, Seyrek Hayvan Hastanesi, Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği ile Seferihisar İsmet Sungur Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sürdürüyor. Kemalpaşa, Dikili, Ödemiş, Torbalı, Tire, Karabağlar ilçe belediyelerinin bakımevlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri giderek kısırlaştırma çalışmalarına destek veriyor.