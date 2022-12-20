İzBB Feridun Düzağaç ile SMA hastalarına umut oldu

20 Aralık 2022 Salı, 11:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi kalıtsal kas hastalığı Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı konusunda farkındalık yaratmak ve İzmir’de yaşayan SMA hastalarının tedavilerine destek olmak için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Feridun Düzağaç’ın sahne aldığı dayanışma konserine ev sahipliği yaptı. Konsere İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da katıldı. Bin 530 kişinin bilet aldığı etkinliğin geliri İzmir’deki SMA hastalarının tedavisi için bağışlanacak.

ÖZUSLU: “EL ELE GÜZEL ŞEYLER YAPMALIYIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “SMA’lı çocuklarımız için gösterdiğiniz dayanışma örneği, İzmir'in toplumcu ve bir arada yaşama kültürünün en üst düzeyde olduğu kent olduğunu gösteriyor. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit, adil bir şekilde ulaşabilmesi gerekiyor. Sağlık en önemli hakkımızdır. Başkanımız Tunç Soyer 'Başka Bir Hayat Mümkün' diyor. Bunu mümkün kılmak için hep birlikte güzel şeyler yapmalıyız” dedi. Mustafa Özuslu Feridun Düzağaç'a barışı simgeleyen zeytin fidanı verdi.

“SAYGIYLA EĞİLİYORUM”

Feridun Düzağaç ise teknoloji ve iletişim çağında ters istikamette kötü örneklere maruz kalındığını belirterek “İyilik ve dayanışmadan yana olduğunuz için önünüzde saygıyla eğiliyorum” dedi.

SMA’LI ÇOCUKLAR İLE YARDIM ETMEK İSTEYENLER BULUŞTURULDU.

SMA hastaları için gereken gen tedavisinin maliyeti çok yüksek olduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayında bizizmir.com üzerinden “Umut Ol Hayat Ol” diyerek bir dayanışma kampanyasıyla tedavi bekleyen SMA’lı çocuklar ile onlara yardım etmek isteyenleri bir araya getirmişti.