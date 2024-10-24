İzBB: "Sendika 'İşe Devam Primi' ve 'Sağlık Raporu Almama Primi' istedi"

Yayınlanma: 24.10.2024 - 16:51

Güncelleme: 24.10.2024 - 16:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZFAŞ/İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketi’nde sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanamadığı gerekçesiyle DİSK Genel-İş Sendikası grev ilânını astı. Sendika 11 Kasım’a kadar uzlaşma sağlanmazsa greve çıkacağını duyurdu.

Konu hakkında bir basın açıklaması geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, işçilerin grev gitme haklarının hukuki olduğunu aktararak, “Genel-İş Sendikası ile yürütülen görüşmelerde; ücret, yılda 112 yevmiye tutarında ikramiye, kıdem zammı, yemek-yol-yakacak parası, birleştirilmiş sosyal yardım, giyim parası, bayram parası, aile-çocuk yardımları, izin parası gibi ücret ve ücretle ilişkili sosyal haklarda mutabık kalınmıştır. Ancak Genel-İş Sendikası’nın “İşe devam primi” ve ve “Sağlık raporu almama primi” talepleri kabul edilmemiştir. Sendika taslağında; bir yıllık süre içinde hastalık istirahat raporu almayan işçi için iki ayda bir 5 yevmiye ve yıl sonunda 6 yevmiye olmak üzere ‘36 yevmiye tutarında sağlık raporu almama teşvik pirimi ve fiilen ayda 15 gün ve üzeri çalışanlara ‘ücretin %12’si nispetinde işe devam teşvik primi’ talep edilmektedir” denildi.

Bu isteklerin kabul edilmeyeceği aktarılan açıklamada, “Çalışanlarımızın normal çalışma saatlerinde işe devam etmeleri için teşvik primi talep edilmesi ve hastalık durumunda istirahat etmeleri gerektiğinde sağlık raporu almamaları için teşvik primi verilmesi belediyemiz ve iştiraklerimizce kabul edilmemiştir; kabul edilmeyecektir. Başka toplu sözleşmelerde benzer maddelerin bulunması, bu haksız/dayanaksız ve işçi/hasta haklarına aykırı taleplerin kabulü için gerekçe olamaz” ifadeleri kullanıldı.