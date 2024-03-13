İzBB’den 55 bin 500 haneye 45 milyon lira nakit desteği

Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:38

Güncelleme: 13.03.2024 - 15:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in “sosyal belediyecilik” anlayışı doğrultusunda giderek derinleşen ekonomik krize karşı bu Ramazan ayında da iftar bereketini büyütüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan’da 12 ilçede 25 farklı noktada vereceği toplu iftar yemekleri başladı. Bayraklı’nın Osmangazi Mahallesi’ndeki ilk iftardan sonra ikinci bereket sofrası dün akşam Gümüşpala Mahallesi’nde kuruldu.

İftar yemeklerinin yanı sıra Ramazan Şenliği adıyla farklı mahallelerde organizasyonlar da düzenleniyor. Bornova Çamdibi’ndeki ilk etkinlikte vatandaşlar çocuklarıyla birlikte keyif dolu anlar yaşadı. Hacivat ile Karagöz Gölge Oyunu, Semazen gösterisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası ve Mikrop ile Ramazan Akşamı konseri ücretsiz olarak İzmirliler ile buluştu.

“YANINIZDAYIZ”

Bayraklı Gümüşpala’daki iftara katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, “Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 12 ilçede 25 farklı noktada büyük iftar organizasyonları düzenliyoruz. İzmir’in 11 noktasında bulunan Bizİzmir Dayanışma Noktaları’nda ve ihtiyaç sahibi dezavantajlı mahallelerimizde iftar yemekleri vermeye devam ediyoruz. Ekonomik koşulların bu kadar zorlaştığı bugünlerde bir nebze de olsa vatandaşlarımızın hanelerine, sofralarına destek olabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ramazan Bayramı öncesinde 55 bin ihtiyaç sahibi yurttaşımızın hesaplarına 45 milyon liralık destek sağlayacağız. Bunların içinde emeklilerimiz de olacak. Şu mübarek günlerde her daim olduğu gibi İzmirli hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz varız yanınızdayız diyoruz” dedi.

521 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ DAĞITILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin dört bir yanında 521 bin kişilik iftar yemeği dağıtılacak. 12 ilçede 25 farklı noktada 70 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. İftar programında ney dinletisi de yer alacak. 11 bölgede hizmet veren Bizİzmir Dayanışma Noktaları’nda ve 12 mahallede Ramazan ayı boyunca 450 bin kişilik iftar yemeği verilecek. Bizİzmir Dayanışma Noktaları hafta sonları da açık olacak. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için de bin kişilik iftar programı düzenlenecek. Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ve ihtiyaç sahibi 55 bin 500 haneye İzmir Şehir Kartı aracılığıyla 45 milyon nakdi destek sağlanacak.

ŞENLİK SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Şenliği de sürüyor. Dün akşam Bornova Belediyesi Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde düzenlenen ilk etkinliğin ardından ikinci buluşma 21 Mart Perşembe akşamı Karabağlar Belediyesi Kibar Sosyal Tesisleri’nde, üçüncüsü ise 27 Mart Çarşamba akşamı Konak Belediyesi Toros Tesislerinde düzenlenecek.