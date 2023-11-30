İzBB’den amatör spor kulüplerine dev destek

Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:01

Güncelleme: 30.11.2023 - 10:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik sıkıntılara rağmen ayakta kalmaya çalışan amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) çatısı altında faaliyet gösteren 199 kulübe, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen törenle 6 milyon 760 bin lira tutarında yardımda bulunuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Efkan Muhtar ile amatör kulüp sporcularının katıldığı programda, spor kulüplerine 300 bin lira tutarında 900 futbol topu da hediye edildi.

“GELECEĞİMİZİ SİZLER AYDINLATIYORSUNUZ”

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zor zamanlardan geçtiklerini söyledi. İzmir’in tarihinin en büyük felaketleriyle karşılaştığını anlatan Başkan Soyer, “Depremler, tsunamiler oldu ve geçen gün deniz taştı. Büyük felaketler yaşadık. Bütün bu felaketler içerisinde yüzümüzü güldüren tek şey sizin sevinciniz, sizin mutluluğunuz. Ben de sizi çok seviyorum. Atamız fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeyi miras bıraktı. Emin olun geleceğimizi sizler aydınlatıyorsunuz. Sizlerin güler yüzünü gördükçe, geleceğe dair umutlarımız büyüyor. Bütün destekler size feda olsun. Çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Özellikle amatör spor kulüplerimizin hocalarına, yöneticilerine seslenmek istiyorum. Siz kocaman yüreklerinizle bu çocuklara sahip çıkıyorsunuz ya helal olsun size. İyi ki varsınız, geleceğe dair bizleri umutlandırıyorsunuz. Bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını sizler için yapmaya devam edeceğim” dedi.

“BU SPORCULAR SENİ SEVİYOR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kendilerini çok önemli desteklerde bulunduğunu ifade eden İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar da “3 yıldan beri bize destek veren sevgili Tunç Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili Başkanımız görevde olduğu süre içerisinde, pandemi döneminde evlere kapandığımızda kulüplerimize birçok destekte bulundu. Allah senden razı olsun. Tesisler olmazsa bizlerin spor yapma şansı yok. 37 sahada arkadaşlarımız çalıştı. Başkanımız çok güzel yatırımlar yaptı. Onun çok temiz bir yüreği var. Biz seni seviyoruz Başkanım. Senin yanındayız. Şimdi değil ölene kadar, sen nereye biz oraya. Bu sporcular seni seviyor. Yaptıklarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” diye konuştu.

“ÇÖLDE BİR DAMLA SU KADAR DEĞERLİ”

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziemir Kulüpler Birliği Başkanı Mazlum Muammer Şentürk ise İzmir’de 300 bine yakın sporcunun olduğunu belirterek, “Bu destekler bizim için çok önemli. Sağ olsun Tunç Başkanımız amatör camiasını önemsiyor. Bu yaptığı ilk destek de değil. Bu yardım bizler için çölde bir damla su kadar değerli. Can suyu oldu. Hepimiz emekliyiz ve zor şartlarda kulüplerimizi ayakta tutuyoruz. Bu tür yardımlar olmadığı sürece böyle güzel çalışmalar yapamayız” dedi.

SPORCULARDAN SOYER’E ÖZEL TEŞEKKÜR

Sporculardan Ela Soylu, “Bize destek verdiği için Tunç Başkana çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz” dedi. Nisa Örücü de “Burada olduğum için gururluyum. Spor benim için çok önemli. Gelecekte futbolcu olmayı planlıyorum. Eğer maddi imkansızlıklardan dolayı sporu bırakmak zorunda kalırsam çok üzülürüm” diye konuştu.

İlayda Tek ise sporu çok sevdiğini belirterek, “Futbol alanında hem kendim hem de ailem için hayallerim var. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bu destek de bizim hayatımıza olumlu şekilde yansıyacak” diye konuştu. Emine Esma Mutluer ise “Spor benim hayatım. Futbola ilgim çok yoğun. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı sahalarda antrenman yapıyoruz. Onların bize katkısı çok fazla. Umarım güzel yerlere geliriz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son yapılan destekle birlikte 5 yılda amatör futbol kulüplerine toplam 17 milyon 276 bin lira tutarında yardımda bulundu.