İZDEDA Başkanı Özkan: Deprem kredisi alamıyoruz
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları, CHP genel başkan yardımcıları ve AKP milletvekilleriyle bir araya geldiklerini, depremin ardından 11 ay geçmesine rağmen sorunlarının çözülemediğini söyledi.
"Depremzedelerin sürekli oyalandığını ve nezaket kuralları içindeki yaklaşımlarının yanlış değerlendirildiğini" savunan Haydar Özkan, partilerin Dünya Bankası'ndan kredi çıkmasının ardından sorunların halledebileceği yanılgısı içinde olduklarını söyledi. Belediyenin verdiği kredinin onaylanması durumunda en fazla 6 bin 500 orta hasarlı daireye çözüm olabileceğini dile getiren Özkan, 69 bin hane için belirsizliğinin devam ettiğini dile söyledi.
Az hasarlı binalarda ikamet eden vatandaşların depremzede sayılmadığını söyleyen Özkan, “Depremzedelere de yardım olarak hiçbir şey yapılmıyor. Depremin üzerinden 11 ay geçti. Bu süreçte en az 22 bin Türk lirası kira ödedi ve ödemeye devam ediyor. Aynı zamanda evlerini yeni almış fakat deprem döneminde yıkılmış ya da yıkılacak evinin de kredisini ödüyor. Tekrar yapılacak evine de kredi ödeyecek. Depremzedeler ne yapsın?” dedi.
Yüzde 30’luk emsal artışının olmaması durumunda paralarını ödeyemeyeceklerini belirten Özkan konuşmasını şöyle tamamladı: “Biz depremzedeyiz, bizim evimiz yıkıldı. Yıkılan evi tekrar dikmek devletin görevidir. Devletimizden sıfır faizli kredi istiyoruz, o sıfır faizli kredi çıkmaz ise, biz yine hayatta kalamayız. Depremzede bu kadar yalnız bırakılmamalıdır. Deprem vergisi nerede? Biz hiç sormuyoruz. Siyaset olacak diye böyle şeylerin içerisine girmek istemiyoruz. Deprem vergisini herkes ödedi mi? Hala deprem vergisi ödüyoruz ama deprem kredisi alamıyoruz”
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