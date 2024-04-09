İZDENİZ’den Ramazan Bayramı’na özel Midilli seferi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz turizmini canlandırmak için İZDENİZ konforuyla sürdürdüğü İzmir-Midilli seferleri Ramazan Bayramı'na özel programla başladı. Kapı vizesinin de başlamasıyla ilginin arttığı seferlerin ilki yüksek hızlı yolcu gemisi İhsan Alyanak ile Alsancak Limanı’ndan yapıldı. 220 yolcusuyla hareket eden gemi Perşembe günü dönecek. Bayramın diğer seferi ise 12 Nisan’da yapılacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.04.2024 - 13:10
İZDENİZ’den Ramazan Bayramı’na özel Midilli seferi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ A.Ş' nin deniz turizmini canlandırmak için başlattığı İzmir-Midilli seferlerinin ilki Ramazan Bayramı'na özel programla başladı. 3 Mayıs'ta başlayacak düzenli seferler öncesi “Bayramda Rotamız Midilli” sloganıyla iki sefer düzenlendi. Tatilini Midilli’de geçirmek isteyen yurttaşların kapıda vize uygulamasının da başlamasıyla büyük ilgi gösterdiği bayram seferinin ilki Alsancak Limanı’ndan yüksek hızlı yolcu gemisi İhsan Alyanak ile bu sabah yapıldı. 220 yolcusuyla Midilli'ye hareket eden İhsan Alyanak gemisinin ilk yolcuları Perşembe günü dönecek. Bir diğer sefer ise 12 Nisan Cuma günü yapılacak. O seferin dönüş tarihi ise 14 Nisan olarak belirlendi. 

YOLCULAR MEMNUN

Aydın Nazilli’den eşiyle birlikte sefere katılan Suat Çaylı, “İlk defa yurt dışına çıkıyoruz. Çok heyecanlıyız” dedi.  İstanbul’dan gelen Hakan Şen, “Adalara gidecektik ancak Midilli seferlerinin başladığını öğrenince İzmir'e geldik.  İlk defa İzmir'den Midilli'ye gideceğiz. Çok güzel bir hizmet. Ben turizmciyim. Gruplarımız için bu seferleri bir alternatif olarak değerlendirebiliriz” diye konuştu. Alper Kayahan ise, “İlk defa yurt dışına çıkacağım. Böyle bir hizmetin olması gayet hoş” şeklinde konuştu.   

BU YIL İKİ GEMİYLE 41 SEFER YAPILACAK

İzmir - Midilli seferleri ise 3 Mayıs 2024’te başlayacak, 27 Eylül 2024’te bitecek. 20 yılı aşkın bir sürede İzmir Limanı’ndan hareket ederek uluslararası sularda ilk bayrak dalgalandıran yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan İhsan Alyanak Gemisi’ne bu yıl İZDENİZ’in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar Gemisi eşlik edecek. Bu yıl sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılması planlandı. Artan talep doğrultusunda konulacak ek seferlerle bu sayı artabilecek. Seferler, her Çarşamba ve Cuma saat 08.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan gidiş, her Cuma ve Pazar ise saat 17.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş şeklinde olacak. Midilli Limanı’ndan İzmir Alsancak Limanı’na uzaklık 64 deniz mili. Hava ve deniz koşullarına bağlı olarak yolculuk 2 saat 30 dakika sürecek.

GENÇLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Ramazan Bayramı'na özel seferde hafta sonu için geçerli fiyat tarifesi uygulandı. 2024 yılı bilet fiyatları, cuma hareketli seferlerde (cuma gidiş-pazar dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Avro, gidiş -dönüş 8 Avro, 8-18 yaş tek yön 22,5 Avro, gidiş- dönüş 34 Avro, tam bilet tek yön 45 Avro, gidiş- dönüş 68 Avro olacak şekilde belirlendi. Çarşamba hareketli seferlerde bilet ücretleri ise (çarşamba gidiş-cuma dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 Avro, gidiş -dönüş 8 Avro, 8-18 yaş tek yön 20 Avro, gidiş-dönüş 30 Avro, tam bilet tek yön 40 Avro, gidiş-dönüş 60 Avro olacak şekilde belirlendi.

BİLET SATIŞLARI SÜRÜYOR

İzmir-Midilli seferlerinin bilet satışları sürüyor. Sefer biletleri online olarak bilet.izdeniz.com.tr web sitesi üzerinden ya da  İzmir Limanı’nda yer alan İZDENİZ bilet satış ofisinden ve web sitesinde yer alan yetkili acentelerden alınabiliyor. İzmir-Midilli seferlerine isteyen yolcular, bilet rezervasyonu sırasında bildirmek koşulu ile bisikletleri ile katılabilecek. İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar yolcu gemileri, 10’ar adede kadar bisikletli yolcu kabul edebilecek.


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