İzgü’nün kızlarından Cumhuriyet’e bağış: 'Gazetemiz yaşamalı'

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Muzaffer İzgü’nün kızları Nevin ve Sevin İzgü, tüm mal varlıklarınıyla İzgü’nün telif ödemelerini Cumhuriyet Vakfı’na bağışladı.

İzmir büromuzda Ege Bölge temsilcimiz Mehmet Şakir Örs’le bir araya gelen İzgü’nün kızları babaların da bunu isteyeceğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinde de bir dönem çalıştığını aktaran Sevin İzgü, “Ben sosyoloji bölümü mezunuyum kardeşim Nevin de psikoloji mezunu. Akademisyen olmak istiyorduk, Ege Üniversitesi’nde de talep vardı ama YÖK geldi. Çeşitli baskılar başladı biz de çekindik. Babam da beni Cumhuriyet gazetesine yönlendirdi. Üç yıl kadar çalıştım. Hikmet Çetinkaya, Celal Başlangıç, Mustafa Balbay gibi isimlerle çalışma imkânı buldum. İlhan Selçuk, Uğur Mumcu ile aile gibi olduk. Sağlık sorunlarım çıkınca ayrılmak zorunda kaldım. Büyük bir beyin ameliyatı geçirdim. Uğur Mumcu çok ilgilendi Ankara’da doktoru buldu. Uğur Mumcu yaşattı beni yani. Benim diğer babam Uğur Mumcu’dur” dedi.

Sevin İzgü, “Türkiye için bu gazete olmalı. Cumhuriyeti yaşatmak boynumuzun borcu. Cumhuriyet olmadan Cumhuriyet gazetesi olmadan Türkiye Cumhuriyeti olmaz. Yunus Nadi, Nadir Nadi çok değerli insanlar. Babam da yaşasaydı bunu isterdi. O da Cumhuriyet gazetesiyle müthiş bağı olan bir yazardı. Gazetemiz yaşamalı” ifadelerini kullandı.

Mal varlıklarını ve telif haklarını bağışladıklarına ilişkin belgeleri Örs’e teslim eden İzgü kardeşler, “Bunun gibi bağışlar hayattayken tam sağlıklıyken düşünmeli ve yapılmalı” diyerek sözlerini noktaladı.