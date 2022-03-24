İZİKAD’dan başarılı iş kadınlarına ve kadın dostu kente ödül

24 Mart 2022 Perşembe, 13:23

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin yaptığı açılış konuşmasında iş yaşamında kadının daha çok görünür olması ve işe katılımda kadın oranının artması için çalıştıklarını ifade ederek, başarılı iş kadınlarının ve kadına yönelik teşvik edici bir tutum takınan kurumları bu kapsamda ödüllendirmek istediklerini söyledi.

Geniş bir jüri değerlendirmesi ile ödül alan kişi ve kurumları belirlediklerini söyleyen İZİKAD Başkanı Sezgin, “Bu ödüllerin farkındalık yaratmak, rol model olabilecek karakterleri belirlemek ve kurumları toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaya teşvik etmek amacıyla üç yıldır veriyoruz. Her geçen yıl bu ödüllerin etkisinin daha yukarı çıkacağına ve toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında teşvik edici olacağına inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin bugünkü durumunda kadınların bir çok problemleri olduğunu söyleyen İZİKAD Başkanı Sezgin, “Kadına şiddet, taciz, iş yaşamında mobbing, cam tavan, iş yaşamına katılım noktasında kadınların önüne çıkarılan engeller en temel problemlerimiz. Bunları aşma noktasında sadece kadınların çabalamasından yetmiyor. Kadınlar ve erkekler olarak bu konuda birlikte çalışmalıyız. Bu sebeple hem jürimizde hem de ödüllendirdiğimiz kişi ve kurumlar arasında bu noktada kadınların sesine kulak veren erkekler de var. Bu sayının artması tek dileğimiz diyerek ödül alan tüm isim ve kurumları, jüri üyelerimizi ve bu isimleri bize öneren tüm İZİKAD ailesini kutluyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edilirken, Bornova Belediyesi adına ödülünü Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Efes Selçuk Belediyesi adına ödülünü Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Novar Poliklinik adına ise ödülünü Novar Poliklinik Başkanı Damla Demir Yılmaz aldı.

Kısa birer konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kadının önünü açma noktasında belediye olarak çok çalıştıklarını ve kurumda görev alan erkeklerin olası bir kadına şiddet vakasında 6 aylık maaşlarını eşlerine verdiklerini, ikinci kez yinelenmesi durumunda işten çıkışını yaptıklarını söyledi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise kadınların tüm noktalarda haklarının verilmesini beklemek yerine talep etmesi gerektiğini belirterek, “Efes Selçuk’ta kadınlar olarak biz böyle yapıyoruz. Hak verilmez, alınır. Biz de tırnaklarımızı o haklarımıza daha fazla geçirerek yol alıyoruz. Bu noktada bir kadını belediye başkanlığına getirerek bu noktada duruşunu sergileyen kadın dostu Efes Selçuk halkına da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.