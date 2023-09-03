İzinsiz kiraladı: Yabancı uyruklu şahıs sınır dışı ediliyor

Yayınlanma: 03.09.2023 - 17:44

Güncelleme: 03.09.2023 - 17:44

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Düden Şelalesi önlerinde yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak yabancı bir şahıs tarafından sosyal medya üzerinden ticari maksatlı kürek sörfü yaptırıldığı öğrenildi.

Anılan şahsın yakalanması maksadıyla bugün sabah saatlerinde karadan ve denizden sahil güvenlik ekiplerinin katılımı ile Antalya Düden Şelalesi önlerinde yapılan operasyonda; bir grup şahsın kürek sörfü yaptığı görüldü.

Grubun sosyal medya aracılığıyla A.A. isimli yabancı uyruklu şahıstan para karşılığında kürek sörfü kiraladıkları tespit edilerek anılan şahıs yakalandı.

A.A. isimli ikamet izni bulunmayan yabancı uyruklu şahıs hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunun ilgili maddeleri uyarınca gerekli idari işlemler yapılarak, sınır dışı edilmesi maksadıyla Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.