Fatih'te yabancı uyruklu kadının otelde şüpheli ölümü
Fatih’te alacak verecek meselesi nedeniyle Cezayir uyruklu Fouza Lounici'ni darbeden Tunus uyruklu Mohammed B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde önceki gün saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, Cezayir uyruklu kadın Fouza Lounici, Zeytinburnu'ndaki ikametinden ayrılarak daha önceden tanıştığı Tunuslu iş insanı Mohammed B.’nin kaldığı otele gitti.
Mohammed B., daha sonra Fouza Lounici'nin kaldığı odaya girdi. Aralarında alacak verecek mevzusu nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mohammed B., Fouza Lounici’yi darbetti. Öldürülme korkusu yaşayan kadın iddiaya göre, odanın penceresinden kendini aşağı atarak ağır yaralandı.
Kadının pencereden düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kadının kaldığı odada kan izlerine rastladı. Mohammed B. adlı fail sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşananlar otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlının, kadının kaldığı odaya girdiği ve bir süre sonra kadının pencereden aşağıya düştüğü görülüyor. Sokaktan geçen bir kişi ise kadının düştüğünü görerek kenara kaçıyor.
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