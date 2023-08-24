Gaziantep'te yabancı uyruklu 2 grup arasındaki satır ve sopalı kavga: 2 yaralı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 10:02

Güncelleme: 24.08.2023 - 10:16

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi, işletme önüne park ettiği motosiklet nedeniyle işyeri sahibi ile tartıştı.

Tartışmanın ardından kısa sürede toplanan kalabalık, esnafın dükkanına satır ve sopalarla saldırdı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan olayda şüphelilerin işyerine gelerek satır ve sopalarla işletme sahibini darbettiği ve kavgayı ayıran 2 kişinin yaralandığı yer aldı.