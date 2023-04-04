İZKK Başkanı Kökkılınç: "6284 sayılı kanuna sahip çıkılmalı!"

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:21

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 12:21

İzKK Başkanı Nilay Kökkılınç, düzenlenen söyleşi de yaptığı açılış konuşmasında sözlerine, Türkiye'nin 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle resmi olarak ayrıldığı 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi', diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi’nin önemini ifade ederek başladı.

6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu"na sahip çıkılması gerekğini vurgulayan Kökkılınç, "Söz konusu yasaya neden sahip çıkılması gerektiğini tüm Türkiye bilmeli" ifadelerini kullandı.

Av. Nilgün Demir Şentuna'nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşinin konukları; Av. Figen Özler Merder, Av. Aydan Demirer Ersezen ve Av. Emel Akdoğan oldu.

6284 sayılı kanunun kazanımlarına, sığınma evlerinin, kadın danışma merkezlerinin, sığınma sonrası destek hizmetlerinin ve fermuar sisteminin önemine de değinildiği söyleşide, mücadelenin ve çalışmaların devamı yönünde yeniden bir araya gelinmesi için fikir birliğine varıldı.

Konuşmacıların sunumlarının ardından katılımcılar ile konuşmacılar arasında soru-cevap gerçekleştirildi.

Söyleşinin kapanış konuşmasını yapan İzKK Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara ise, kazanılmış hakların korunması ve yeni hakların elde edilmesi mücadelesinde İzKK Kadın Meclisi olarak, üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.