İzlenim: Koç Topluluğu'nun 100. yıl töreninde

Koç Topluluğu, 100. kuruluş yıldönümünü, doğduğu kentte, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkent'i Ankara'da kutlamayı yeğledi.

Ankara Ticaret Odası'nın Konferans Salonu'ndaki etkinlik; kısa konuşmalar, bilgilendirici belgesel ve çekimlerle düzeyli bir sadelik içeriyordu. Çeşitli kesimlerden temsilciler, Koç ailesinin üyeleri ve çalışanları, Koç işyerlerinde örgütlü sendika yöneticileri, gazeteciler ve siyasi partilerin yöneticilerinden oluşan seçkin bir topluluğun çağrılı olduğu törende; Atatürk, Cumhuriyet ve demokrasi vurgusu özellikle öne çıkmış görünüyordu.

Konuklara gösterilen belgesel, Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi ile başlıyordu. Üretim alanında hep çağdaş teknolojiyi yakalamış bir ulusal kurum oldukları aktarılan belgeselde yapay zeka da kullanılmıştı. Bu sayede, Koçzade Vehbi Bey'in de, 27 Aralık 1919'da Atatürk'ü Dikmen sırtlarından başlayarak karşılayan seymenler ve Ankaralılar arasında bulunduğu belgeselde görüntülü olarak canlandırılma olanağı bulmuştu. "Demokrasiye bağlı", "demokrasi tutkunu", "insanına aşık" bir kurum ifadelerine özenle yer verilen belgeselle birlikte etkinlik boyunca Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç'un şu sözlerinin bir kaç kez yinelenmesi dikkat çekiciydi:

"Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız."

Aynı sözleri, törene katılanlar açılış konuşmasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'tan da duydular. Koç Topluluğu'nun, Millî Mücadele yıllarında ulusun bağımsızlık kararlılığının simgesi olmuş Ankara'da doğduğunun altını çizme gereği duyan Ömer Koç'un şu tümcesi, topluluğun genel çizgisini de belirliyordu:

"Bundan sonra da büyük Atatürk'ün açtığı medeniyet yolunda, laik Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan aynı inanç, aynı çalışma azmi ve aynı memleket sevgisiyle yolumuza devam edeceğiz."

Ve ekledi:

"Topluluğumuzun asırlık hikayesi Cumhuriyetimizin iktisadi ve toplumsal kalkınma hamlesiyle aynı istikamette gelişmiştir."

Ömer Koç ve Koç Topluluğu ailesi, bu çerçevenin yalnızca sözde kalmayacağını, önceki gün törenden önce yaklaşık 6 bin çalışan ve yönetici ile Anıtkabir'i ziyaret ederek de göstermek istemişti.

Koç Topluluğu'nun Şeref Başkanı Rahmi Koç'un, kardeşi Semahat Arsel ile yaptığı söyleşiye ilişkin törende yapılan gösterimde söyledikleri de, Atatürk'e ve devrimlerine duyulan kurumsal saygıyı pekiştiriyordu:

"Atatürk bir 10 yıl daha yaşasaydı, başka bir Türkiye olurdu!"