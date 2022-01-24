İzmir 2022’de 31 fuara ev sahipliği yapacak

24 Ocak 2022 Pazartesi, 14:18

Fuarlar kenti İzmir, 2022 yılında düzenlenecek fuarlarla renkli ve hareketli günler yaşayacak. 2022'de düzenleyecekleri fuarlara ilişkin bir tanıtım toplantısı düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuar sayısını bu yıl iki kat artırarak 31'e çıkaracaklarını söyledi.

Toplantıya Başkan Soyer’in yanı sıra İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, TÜRSAB temsilcileri, bürokratlar ve basın mensupları katıldı.

SOYER: İHRACATA VE KENTE KATKIYI SÜRDÜRECEĞİZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZFAŞ tarafından düzenlenen fuarların pandemi sonrası ülkede derinleşen ekonomik krize ve hemen her sektörün yaşadığı darboğaza çözüm olduğunu, 2021 yılında ülkedeki ihracata büyük katkı sunduğunu söyledi. 2021 yılında aralarında İzmir’in de bulunduğu 21 ilin ihracatta bir milyar dolar barajını aşmayı başardığını kaydeden Soyer, “İzmir, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan dördüncü şehir oldu. İzmir ve dünya arasında bağ kurmayı başaran İZFAŞ, hiç şüphesiz ihracatın Türkiye genelinde artmasında önemli bir görev üstlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve İZFAŞ’ın sektörlerimize, ihracata ve kent ekonomisine katkısını 2022 yılında da büyüterek sürdürmeye kararlıyız. 2022 boyunca, Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir’de, dört mevsim boyunca çok sayıda fuar düzenleyeceğiz. Bu yıl fuar sayımız iki katına çıkıyor. İZFAŞ’ın iş birliği yaptığı misafir fuarlarla birlikte İzmir, 2022 yılında 31 fuara ev sahipliği yapacak” dedi.

“3,2 MİLYON KİŞİYE KATKI SAĞLIYOR"

Yeni fuarları planlarken, İzmir’in ve Türkiye’nin üretim ve ihracat trendlerini titizlikle incelediklerini; hizmet, imalat ve sanayi, tarım ve gıda sektörlerine öncelik verdiklerini belirten Soyer, şunları aktardı:

“Fuarcılık sektörü, oluşturduğu doğrudan ve dolaylı ticari potansiyelle pek çok sektörü besliyor, satışa mecra oluyor, istihdamı artırıyor. Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI)’nin açıkladığı rakamlara göre, dünya genelindeki fuarların yıllık ekonomik büyüklüğü 137 milyar dolar. Dünya fuarcılık endüstrisi, doğrudan ve dolaylı olarak 3,2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. 325 milyar dolarlık iş hacmine aracılık ediyor. Hal böyle olunca, İzmir’de daha fazla ve nitelikli fuarların açılması şehrimize de doğrudan ekonomik katkı sağlıyor. İZFAŞ’ın temel gayesi fuarları sadece metrekare olarak büyütmekle sınırlı değil. Bunun ötesinde, ihracatı büyüterek ülkemizin refahını büyütmek. Ülkemizin temel meselesi, ekonominin içinde bulunduğu kriz ve giderek derinleşen yoksulluktur. Bu nedenle seçim kampanyamızdan itibaren söylüyor ve uyguluyorum. İzmir için ana hedefimiz, şehrimizin refahını büyütmek ve adil paylaşımını sağlamaktır. Biliyorum ki İZFAŞ fuarları olmadan bu hedefe yürümemiz mümkün değil. İZFAŞ ile beraber sadece sektörler değil taksiciden esnafa, köylüden işçiye, otelden kahveciye kadar herkes payına düşeni alıyor. İZFAŞ, 2022 yılında da şehrimizin ekonomisini ve ülkemiz ihracatını büyütmeye devam edecek, İzmir’i dünya ile buluşturacak ve ülkemizin fuarcılık alanında yüz akı olacak.”

'DESTEĞE HAZIRIZ'

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Hakikaten fuar konusunda çok şanslıyız. İzmir’imiz Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin en çok tercih ettiği illerin başında geliyor. İzmir bir sanayi kenti, bu ürünlerin sergilenmesi lazım. Fuarlarla dünya ile buluşabiliyoruz. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bu organizasyonları çok önemsiyoruz. Ev sahibi olduğumuz fuarları şehrimizi geleceğe taşıyan önemli yapılar olarak görüyoruz. Dünya markası olan fuarların yanı sıra bu yıl yepyeni fuarlarda da birlikte olacağız. Beraber büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, “Biz İzmirliler çok şanslı insanlarız. İzmir taştan yapılmış kaleye Kadifekale diyecek kadar nazik bir kent. Dünyanın en güzel kentlerinden biridir İzmir. İnternette fuar diye arama yaptığınızda karşınıza ilk İzmir gelir. İzmir yazdığınızda yanına ilk gelen fuar olur. İzmir ve fuarın bize kalan mirasını, hep birlikte geliştirerek kentimize ülkemize ve dünyaya hizmet için çaba sarf ediyoruz” dedi.

DÖRT MEVSİM FUAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ; fuarları, festivalleri ve kültür-sanat etkinlikleri ile fuarcılık anlayışını dört mevsime taşıyor. 2021 yılının ikinci yarısında fuarlarını artıran İZFAŞ; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarlar ile 34 sektör ve 210 alt sektörü ağırladı. Türkiye’nin fuar kenti İzmir, yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara ulaşan yılsonu ihracat rakamına da önemli katkı sağladı. 2022 yılında ise 11 yeni fuarla birlikte İzmir, misafir fuarlarıyla birlikte 31 fuara ev sahipliği yapacak.

YENİ FUARLAR

İZFAŞ Terra Madre, Flowera, Logistech fuarlarını takvimine eklerken, Wecycle, Brandex, IBS Anne, Bebek ve Çocuk, Road, Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknolojileri, İmatech, Kuyumculuk ile Yapı, Emlak ve Kentsel Dönüşüm fuarlarını güç birliği yaptığı fuarcılık firmaları ile hayata geçirecek. Bu yıl dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food önderiğinde iki yılda bir İtalya'da yapılan Terra Madre Gastronomi Fuarı, Terra Madre Anadolu İzmir, bu yıl 2 – 11 Eylül'de Kültürpark'ta organize edilecek. 91. İzmir Enternasyonel Fuarı ile eş zamanlı Türkiye'de ilk kez düzenlenecek fuar, küçük üreticileri dünya ile buluşturacak.

FUAR SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

İZFAŞ 2021-2024 stratejik hedefleri doğrultusunda fuarlarını iki katına çıkartmayı ve Fuar İzmir'in kapılarını 365 gün açık tutmayı hedefliyor. Yenilenen uluslararası fuarcılık vizyonu ile İZFAŞ; daha rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturarak yüksek katma değerli üretimi ihracatla buluşturuyor. Ülke ekonomisinin büyümesine öncelik etmenin yanı sıra tanıtım ve turizm faaliyetlerine katkı sunan İZFAŞ, fuar takviminde sektörlerin talebi doğrultusunda ilkbahar ve sonbahar aylarında yoğunlaşacak.

2022 İzmir Fuarları: