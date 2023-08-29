İzmir 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hazır

Yayınlanma: 29.08.2023 - 12:59

Güncelleme: 29.08.2023 - 12:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümünü bir dizi etkinlikle kutluyor. Kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı olacak. Sabah 09.25’te çelenk koyma etkinliğiyle başlayacak program 10.05’te İzmir Valisi Süleyman Elban’ın makamında kutlamaları kabul etmesi ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamamalar 10.40’ta başlayacak. Vali Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer törene katılan İzmirlilerin bayramını kutlayacak. İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 11.15’te geçit töreni başlayacak.

GENÇLER 2 GÜN BOYUNCA EĞLENCEYE DOYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir gençlik kampı da düzenliyor. Büyükşehir tarafından bugün açılışı yapılacak Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi’nde 29-30 Ağustos’ta iki günlük gençlik kampı düzenlenecek. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisi yarışmalarıyla dans atölyesinin olduğu kamp renkli anlara ev sahipliği yapacak.

Genç İzmir ve İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle 30 Ağustos Çarşamba günü ise feribotta “Bu Sefer Genç” buluşması var. Saat 16.30'da Üçkuyular Vapur İskelesi'nde, 17.00'de ise Bostanlı İskele'den programa dahil olmak mümkün. Anektod, Dicle Deniz Mart ve Pop N Roll sahne performansı gençleri bekliyor olacak.

Mordoğan İskelesi’nde de saat 21.00’de “Kantolar Tangolar ve Vals Konser Turnesi” etkinliği var.

SOYER İZMİRLİLERE SESLENECEK

Bayram, Kültürpark Çim Alan’da 21.00'de “Adamlar” grubunun sahne alacağı konserle noktalanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konser alanına gelerek sanatseverlerle buluşacak ve İzmirlilere seslenecek.

YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, İZDENİZ gemileri, metro ve tramvay hatları yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek.