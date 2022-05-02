İzmir 79 bin 651 organ bağışıyla ilk sırada

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:56

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Sönmez, pandemi nedeniyle azalan organ bağışına yönelik yeniden farkındalık oluşması gerektiğinin altını çizdi.

İzmir'de nisan 2022 itibarıyla güncel organ bağış sayısını açıklayan Sönmez, "İzmir, Türkiye'de en çok bağış alan ilimiz. Liderliğini yıllardır sürdürüyor. Güncel rakamlarımız 79 bin 651 ulaştı ancak organ bağışı konusundaki farkındalık çok dinamik bir süreç. Çekildiğimiz anda ne yazık ki rakamlar geriliyor. Her daim bu farkındalığı canlı tutmak zorundayız" dedi.

'PANDEMİ NEDENİYLE RAKAMLAR DÜŞTÜ'

Kentte yılda ortalama 15 bin bağış yapıldığını belirten Dr. Sönmez, "Bu sayı pandemi nedeniyle ne yazık ki düştü. Sağlık sistemimizdeki önceliklerimiz değişti ve toplumsal organizasyonlarımıza ara vermek durumunda kaldık. Pandeminin geldiği süreçle birlikte artık tekrar organ bağışı ile ilgili aktiviteler yaparak, bu konuya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çok önemli bir yaramız bu. Binlerce insan ne yazık ki organ bağışı bekleme listelerinde. Donörlerin tespiti oldukça zor süreçler. Organ nakliyle hayata tutunabilecek kişiler ne yazık ki kaybediliyor. Biz de aktivitelerimize, toplumsal organizasyonlarımıza yeniden başlıyoruz" diye konuştu.

'25 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ BEKLEME LİSTESİNDE'

Türkiye'de 25 binin üzerinde kişinin organ bağışı bekleme listelerinde yer aldığını hatırlatan Dr. Sönmez, "Organ bağışı hem beyin ölümü gerçekleşen donörlerden hem de canlılardan yapılıyor. Bizim ülkemizde canlıdan nakiller çok yüksek. Yüzde 80'in üzerinde canlıdan nakil gerçekleşiyor. Beyin ölümünden sonra gerçekleşen organ nakillerinde yetersiziz. Beyin ölümü sonrası organ nakilleri ancak hastanede tedavi görüp hayatını kaybeden vakalarda oluyor. Tıbbi gözetim altında beyin ölümü gerçekleşen kişilerin aileleri ile hastanelerimizdeki koordinatörler görüşüyor. Böyle bir süreç yaşandığında iletişime geçip durumu aktararak, onların onayını alarak donör oluşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.

'KORNEALAR GÖRMEYEN GÖZLERE IŞIK OLUYOR'

Kornea nakli konusunda daha geniş bir farkındalığın oluşması gerektiğini belirten Dr. Sönmez, "Kornea nakli oldukça geniş bir hizmet alanımız ama o konuda bile zorlanıyoruz. Kornealar, görmeyen gözlere ışık oluyor. Hiçbir zarar oluşturmadan, doku bütünlüğü bozulmadan naklediliyor. Kornea temin ekibimiz, bu konuda onay alarak işlemleri gerçekleştiriyor" dedi.