İzmir'de 'Organ Bağışı Anıtı’ dikilecek: Bağışla, yaşat

19 Kasım 2021 Cuma, 10:46

Türkiye’de organ bağışı konusunda önemli bir farkındalık oluşturma gayreti içerisinde olan Rotary, kurduğu Bağışla Yaşat Akademi ile çalışmalarını sürdürüyor. İlk kez yaklaşık iki sene önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle başlattığı çalışmalarında yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Dünyada bir ilk olması planlanan Organ Bağışı Heykeli’ne yönelik yarışma öncesi sanatçıların konuyu içselleştirmeleri için Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen çalıştayda, Türkiye’nin organ nakli konusunda önde gelen cerrahlarından Doç. Dr. Ata Bozoklar öldükten sonra yaşamın organ nakli ile mümkün olduğunu anlattığı sunumuyla, nakil yapılmış ve nakil bekleyen hastalar kendi hikayelerini anlattıkları sunumlarıyla yer aldı.

“ÖLDÜKTEN SONRA YAŞAM MÜMKÜN”

Bu işin bir anıtı olması gerektiği düşüncesiyle yola çıktıklarını belirten ve heykel projesi fikrini oluşturan Doç. Dr. Ata Bozoklar, “Aslında bu anıt fikri çok eskiden beri vardı ama ilk kez Rotary ve İzmir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdi. Dünyadaki bütün anıtlar belli bir grubu temsil eder, belli bir kahramanlığı, belli bir olayı… Bazen bu ülkelerin hafızası için kullanır. Ülkeler o hafızayı tazelerler. Bu öyle bir anıt olacak ki hiçbir milleti, dini, dili, ırkı cinsiyeti temsil etmiyor. Dünyada organ bağışı yapmış herkesi temsil ediyor. Yani insanlık adına evrensellik adına çok büyük bir anıt hayal ettiğimiz tasarladığımız şey. Dünyada ilk defa İzmir’de olacak ve bütün insanlığın kardeşliğin birbirine yaptığı yardımı öldükten sonra da insanların birbirine bıraktığı en büyük mirası temsil edecek. Bundan daha güzel bir şey düşünemiyorum.” dedi.

“İZMİR'DEN TÜM DÜNYAYA ULAŞACAĞIZ”

Organ Bağışının önemine ilişkin çalışmaların ilk kez iki yıl önce Bağışla Yaşat Akademi’nin kurulmasıyla başladığını ve iki yıl içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklemesiyle hızla yol alındığını dile getiren Organ Bağışı Komite Başkanı Merve Baykan, “Biz bu heykel yarışması öncesinde heykeltıraşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz toplantılarda bir farkındalık çalıştayı yapılmasının uygun olacağını düşündük. Bu çalıştayda organ bağışıyla ilgili bilinmeyenleri, Ata Hocamızla birlikte organ bağışının ne olduğunu, organ nakli olanlardan ve bekleyenlerden dinledik. Bu yarışma Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında dünyada ilk defa yapılacak olan anıt bağışa projelendirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu anıt için görünen bilinen merkezi bir alanda yer tahsis edecek.” şeklinde konuştu.

ÖDÜL 100 BİN TL

Yarışma duyurularının çok kısa bir süre sonra çıkılacağını dile getiren Baykan, “Yapılan çalıştayın notlarıyla birlikte yarışma şartnamelerini gözden geçirip çok kısa bir süre sonra yarışmanın duyurusunu çıkacağız. Katılımcılardan finale kalan ilk üç yarışmacımıza toplamda 100 Bin Türk Lirası para ödülümüz var. Bu proje Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun çatısı altında 2420 ve 2430 Bölgelerini de kapsıyor olacak. Bu yarışmadan hemen sonra İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonuna uygun olarak Akdeniz Transplant Oyunlarını gerçekleştireceğiz. Bir sonraki aşamada ise organ nakli bekleyenlerin aileleri ile birlikte kalabileceği bir yaşam alanı oluşturmayı planlıyoruz.” diyerek yarışmaya katılacak olan sanatçıların yarışma şartnamesini İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinden ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.