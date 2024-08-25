İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, 28'i çocuk, 100 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 13:50
İzmir açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 03.40'ta Çeşme, saat 10.35'te Dikili ve saat 13.15'te Seferihisar ilçeleri açıklarında içinde kaçak göçmen bulunduğu 3 farklı lastik botun yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

Motor arızaları nedeniyle sürüklenen 3 lastik bottaki toplam 28'i çocuk 100 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 


İzmir haberleri

İlgili Haberler

Sefa Yılmaz İzmir Barosu başkanlığına yeniden aday

Sefa Yılmaz İzmir Barosu başkanlığına yeniden aday
İzmir'de 133 düzensiz göçmen yakalandı, 46 göçmen kurtarıldı

İzmir'de 133 düzensiz göçmen yakalandı, 46 göçmen kurtarıldı
İzmir'de ölü balıklar kıyıya vurdu

İzmir'de ölü balıklar kıyıya vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler