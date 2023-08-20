İzmir açıklarında 125 kaçak göçmen kurtarıldı, 47 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili, Menderes, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında 125 kaçak göçmen kurtarıldı, 47 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen botlardaki 125 kaçak göçmeni kurtardı.
47’Sİ YAKALANDI
Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında da Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan botlardaki 47 kaçak göçmen yakalandı.
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