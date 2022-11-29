İzmir açıklarında 167 düzensiz göçmen kurtarıldı!
İzmir'in Dikili, Foça ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan askerleri tarafından Türk karasularına geri itildiği bildirilen aralarında çocukların da bulunduğu 167 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili, Foça ve Menderes ilçeleri açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk etti. Sahil Güvenliğin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 167 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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