İzmir açıklarında 212 göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 212 düzensiz göçmen kurtarıldı.
1 Kasım'da Dikili açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi. Lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik botta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18, Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botta yardım bekleyen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Çeşme ilçesi açıklarında ise yelkenli teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen ve yardım talebinde bulunulan lastik bot içerisindeki 33, yine Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmen kaçakçısı şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 212 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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