İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında motor arızası nedeniyle botları sürüklenen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 22:03
İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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