İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de, 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

AA
16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:59
İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'de, Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesindeki Karaabdullah Burnu'nun güneyinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer yandan, Çeşme açıklarındaki Kara Ada'nın güneyinde de lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.


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