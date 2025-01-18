İzmir açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 32 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı, lastik botta yakalandı.

İzmir açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:47

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Ocak günü saat 09.25’te, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik botu durdurdu.

Lastik bot içerisindeki 13’ü çocuk 32 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

30’u Afganistan, 2’si de Filistin uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #İzmir #kaçak göçmen #göçmen

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