Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:59

Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #EDirne #kaçak göçmen #göçmen

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