İzmir açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan askerlerce Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
22 Kasım 2022 Salı, 08:59
İzmir açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekip, Yunanistan askerlerince Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Çeşme düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı sahil güvenlik

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