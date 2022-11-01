İzmir açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir’in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in 3 ilçesinde toplam 77 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ekim saat 09.50 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında, iki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 06.15’te ise, Çeşme ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-35) tarafından kurtarıldı.
Ekipler, 29 Ekim saat 15.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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